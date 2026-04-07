Dramma alle porte di Valledoria: scontro fatale tra moto e auto

Un lunedì di sangue sulle strade del Nord Sardegna. Nel pomeriggio di ieri, 6 aprile, un terribile incidente stradale ha strappato alla vita un motociclista di 52 anni proprio all’ingresso del centro abitato di Valledoria, nei pressi dello svincolo che conduce all’Eurospin. Secondo i primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, il centauro avrebbe perso il controllo della propria moto per ragioni ancora in fase di approfondimento. Una vistosa scia di frenata impressa sull’asfalto testimonierebbe il disperato tentativo di arrestare la corsa prima dell’impatto, rivelatosi purtroppo inutile: il mezzo è andato a scontrarsi violentemente con una vettura che procedeva regolarmente nel senso di marcia opposto.

Nonostante la rapidità dell’intervento dei sanitari del 118, supportati dall’invio immediato dell’elisoccorso Areus e dalla presenza dei Vigili del Fuoco, ogni manovra di rianimazione si è rivelata vana. Il personale medico ha tentato a lungo di stabilizzare il ferito, ma il decesso è stato dichiarato sul posto. La Procura ha già disposto l’apertura di un fascicolo per fare piena luce sulla tragedia. Sebbene al momento non risultino persone iscritte nel registro degli indagati, l’autorità giudiziaria ha ordinato l’esame autoptico sulla salma, che verrà eseguito nei prossimi giorni per escludere eventuali malori o cause pregresse alla perdita di controllo del veicolo.