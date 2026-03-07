“Dal centrodestra segnali concreti per la centralità della donna”

Ci sono giorni in cui abbiamo l’impressione che tutto sia in perfetta armonia e che tutte noi, donne e uomini, partecipiamo in egual modo attivamente al progresso della società moderna. Tuttavia, questa percezione si scontra ancora con una realtà che vede persistenti squilibri: le donne rimangono spesso indietro nelle posizioni di rilievo, in un sistema che avanza a due velocità. Questo evidenzia come la strada verso una vera uguaglianza sia ancora lunga e disseminata di ostacoli. La lotta per le pari opportunità di genere si sta affermando come un movimento pacifico ma concreto, che inizia a dare i suoi frutti grazie a una crescente attenzione sociale su questo tema cruciale.

Le pari opportunità non sono solo una questione di giustizia sociale, ma rappresentano anche un elemento imprescindibile per il buon funzionamento della società moderna, con ricadute significative anche dal punto di vista economico. C’è da dire che il governo nazionale in carica guidato dal centro destra, sta facendo tanto per favorire, con misure dedicate, il supporto reale e costruttivo a sostegno della politica a favore delle donne. Le iniziative si concentrano principalmente sul sostegno alla natalità, incentivi alle mamme lavoratrici e il potenziamento dei fondi antiviolenza. Soprattutto va rimarcato il fatto che il tema attuale dei bonus per lavoratrici con figli e sgravi contributivi, punta a conciliare maternità e carriera.

Questi segnali concreti sono motivo di speranza per un futuro in cui il ruolo della donna sarà sempre più centrale. È fondamentale che tale impegno prosegua, con l’obiettivo di inserire nei programmi politici misure sempre più efficaci per il raggiungimento della parità di genere. Solo una società che garantisca questa eguaglianza potrà dirsi veramente matura ed evoluta. Siamo comunque soddisfatte per le azioni di governo concrete, messe in campo dal centro destra che puntano a confermare gli obiettivi per noi dedicati, grazie ad una strategia mirata che va a confermare l’intento preciso di tracciare un netto confine con il vecchio modo di vedere il ruolo della donna nella società che oggi deve essere diverso e più importante. Una delle cose emergenti tra le misure in programma è quella sul rafforzamento nelle discipline STEM, (acronimo “scienza, tecnologia, ingegneria, matematica”), ossia più donne che studiano le materie complesse, scientifico tecnologiche, fondamentali nell’ innovazione, presupposto indispensabile per rendere competitivo il nostro paese.

Bisogna continuare, quindi su questa strada, a adottare strategie che portino in pari i diritti e i doveri a prescindere dal genere. Questa si chiama svolta verso il progresso; in questo modo ogni passo verso di noi sarà quello buono. In questa prospettiva, celebriamo tutte le donne con un inno alla bellezza, alla bontà e al dono di aiuto verso chi ha più bisogno, perché sono questi gesti di gratuità che rendono felici gli animi e migliorano la società intera. In questo momento storico, è importante essere vicini a tutte le persone che lottano per la propria libertà e che resistono alle limitazioni imposte da tradizioni o ideologie che ne compromettono il benessere, anche psicologico. Insieme possiamo rappresentare una speranza, una via d’uscita verso la dignità, un diritto che non deve mai essere negato a nessun essere umano. Solo attraverso il buon senso e l’impegno di chi è chiamato a tutelare i punti fondamentali posti a garanzia della società civile, si può raggiungere una serenità condivisa, che consenta a tutti di vivere appieno la vera essenza di una esistenza evoluta e degna di essere tale.