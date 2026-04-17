Crisi carburanti, la Sardegna corre ai ripari: vertice Regione-Saras per blindare i trasporti

La Regione prosegue il lavoro di monitoraggio e confronto istituzionale per fronteggiare gli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti legato alle tensioni internazionali e, in particolare, alle criticità determinate dal blocco dello stretto di Hormuz.

Nella giornata di ieri, giovedì 16 aprile, negli uffici della Regione si è svolto un importante vertice che ha visto la partecipazione dell’assessora dei Trasporti, Barbara Manca, e dell’assessore dell’Industria, Emanuele Cani, insieme ai vertici del gruppo Saras, che gestisce la raffineria di Sarroch, punto di riferimento strategico per l’approvvigionamento di carburanti destinati sia al trasporto aereo sia a quello marittimo, oltre che all’intero comparto produttivo e logistico dell’Isola.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti di Saras hanno garantito attenzione al territorio sardo, non evidenziando criticità allo stato attuale rispetto agli stessi volumi garantiti al mercato aeronautico sardo nel corso dello scorso anno e dichiarandosi disponibili a mettere in atto misure per garantire anche un eventuale incremento della domanda di jet fuel conseguente alla crisi su altri scali.

Il vertice con Saras si inserisce in un percorso già avviato dalla Regione da diverse settimane e fa seguito all’incontro tecnico tenutosi mercoledì 15 aprile presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta di appuntamenti programmati nell’ambito di un lavoro continuo e strutturato, necessario per affrontare una crisi che presenta caratteristiche globali e richiede risposte articolate.

“Stiamo affrontando una situazione complessa che richiede serietà, metodo e una forte collaborazione istituzionale – dichiarano l’assessora Barbara Manca e l’assessore Emanuele Cani –. Non si tratta di criticità che possono essere risolte con interventi estemporanei, ma di dinamiche globali che impongono un lavoro approfondito e condiviso per individuare soluzioni efficaci”.

“La priorità della Regione Sardegna – proseguono – è tutelare i cittadini e il sistema economico dell’Isola, a partire dalla salvaguardia dei collegamenti aerei e marittimi e dalla continuità territoriale, ma anche attraverso il sostegno alle imprese maggiormente esposte all’aumento dei costi energetici. In questo percorso è fondamentale il contributo di tutti i soggetti coinvolti, istituzionali e privati, che stanno dimostrando piena disponibilità al confronto”.

La Regione continuerà nei prossimi giorni il lavoro avviato, con l’obiettivo di individuare una pluralità di soluzioni capaci di contenere gli effetti della crisi e garantire la tenuta del sistema dei trasporti e dell’economia sarda.