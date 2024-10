Corsa, Alguerunners in bella mostra con risultati di rilievo

Tradizionalmente l’autunno segna il periodo delle grandi corse in Sardegna e non solo, Alghero, Oliena, Uta, Assemini, Napoli , Venezia e a dicembre Cagliari e Valencia. Il folto gruppo di atleti ha dimostrato ancora una volta di essere presente e di ben rappresentare la società algherese in tutte le distanze e nelle diverse categorieAtleti e simpatizzanti del sodalizio giallorosso in questi mesi si sono preparati tra percorsi in strada ed allenamenti in pista, con impegno e sacrificio, formando così senza alcun divario, un gruppo coeso di amici della corsa, agonisti e non. Alcuni, alla ricerca del “tempo personale” altri, invece, come vero e proprio ”passa tempo”.

La società algherese, che annovera tra i suoi iscritti anche runners nella penisola, intende portare avanti un percorso di benessere e salute attraverso la corsa e la camminata sportiva oltre che allo sky trail, unendo così, sport e natura. Diversi gli atleti e amatori giallorossi che si sono messi in gioco in questo periodo, dando un segnale importante e nuove prospettive ad un segmento sempre più in crescita in città per tanti appassionati.

Alguerunners si è dimostrata nel tempo, e lo è ancor di più oggi, un valido supporto per il circuito podistico algherese e sarà un punto di riferimento per chi vuole cimentarsi in questo percorso. La città di suo, offre tante opportunità e percorsi naturali per chi ama camminare o correre ma anche per chi vuole usufruire della pista di atletica, impianto questo, che già gli atleti Alguerunners utilizzano settimanalmente.

“Come società attendiamo un segnale dalle istituzioni, per la condivisione di progettualità gestionali e funzionali e offriamo la nostra collaborazione al fine di valorizzarne quanto più possibile la struttura con iniziative valide per l’intera comunità” – dichiarano dalla società.