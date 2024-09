Con il Sant Miquel Festival Alghero festeggia il suo Patrono

Ad Alghero proseguono gli eventi, con una programmazione musicale e culturale che non si ferma grazie al cartellone del San Miquel Festival che quest’anno si presenta davvero ricco di manifestazioni e artisti: concerti, comedy, danza e tradizione, tanto sport. Ieri al Quarter la presentazione ufficiale di eventi e manifestazioni che impreziosiranno tutto il mese di settembre, alla presenza del sindaco Raimondo Cacciotto, dell’assessora al Turismo Ornella Piras, con la presidente della Fondazione Alghero Neria De Giovanni, Pier Paolo Carta e Paolo Carboni del Consiglio d’amministrazione.

Saverio Zura 4tet (13 settembre), il Festival Corpi in Movimento ed i Percorsi Polifonici col complesso vocale di Nuoro e il Coro Polifonico Algherese (14 settembre), “Romanza senza parole” con Raimondo Dore, Salvatore Maltana e Massimo Russino (20 settembre), il concerto degli Istantales (21 settembre), la proiezione del mediometraggio Petra (25 settembre)”, “i Créuza de mä” in concerto con l’omaggio a De Andrè (26 settembre), il cabaret di Pino e gli Anticorpi (27 settembre). Sabato 28, il concerto di una delle cantautrici italiane più apprezzate, Nada in due con Andrea Mucciarelli sul Palco de Lo Quarter.

Come di consueto, i festeggiamenti si distinguono per una ricca programmazione culturale algherese, che include il concerto dell’Associazione Nova Alguer (22 settembre), la commedia algherese Paìs de Alegries (24 settembre) a cura dell’Associazione Cabirol e il 28 settembre, la 41ª edizione del Premio Rafael Sari e a seguire il concerto di Claudia Crabuzza a cura dell’Obra Cultural (29 settembre). Inoltre, sempre il 29 settembre, si terrà l’esibizione della Colla Castellera “Los Mataresos de l’Alguer” presso la Torre Sulis. La giornata dedicata al Santo Patrono si concluderà, dopo la Messa solenne delle 18:30 presso la Cattedrale di Santa Maria, con il concerto della Banda Musicale A. Dalerci di Alghero a Lo Quarter.

In mezzo, tre giornate di incontri ed eventi per raccontare l’evoluzione di Fertilia negli ultimi anni con il Progetto Fertilia 2023-2024 (20-21-22 settembre), l’attesa inaugurazione della statua in onore di Tore Burruni, Campione del Mondo di Pugilato, con l’apertura della mostra a lui dedicata presso la Sala Mosaico del Museo Archeologico di Alghero e “Contemporanea 2024”, tre giorni di talk e workshop sull’arte internazionale ed italiana della piattaforma AR/S – Arte Condivisa della Fondazione di Sardegna. In programma anche le Giornate Europee del Patrimonio (28-29 settembre) con due giorni di visite guidate alla Necropoli di Anghelu Ruju, nel centro storico algherese e le aperture straordinarie dei Musei cittadini.

Anche tanto sport di livello internazionale col 24° Sardinia Open Wheelchair Tennis, il World Beach Soccer Cup 2024 sul Lido San Giovanni e la storica Alghero – Scala Piccada giunta alla 62a edizione. Tutto pronto insomma per i festeggiamenti di Sant Miquel, il calendario dedicato ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città di Alghero: il ricco programma anche quest’anno è sostenuto dalla Camera di Commercio nell’ambito del programma quadro Salude & Trigu ed è realizzato in collaborazione con numerose organizzazioni e associazioni locali così da regalare nei prossimi giorni momenti imperdibili di spettacolo, ai quali si affiancano le tradizionali celebrazioni religiose presso la Cattedrale di Santa Maria: Sabato 28 settembre (ore 18.30), Domenica 29 settembre Ore 7.30 | Ore 10.30 | Ore 12.00 Santa Messa e alle 18.30 la Messa Solenne concelebrata e presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Mauro Maria Morfino.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, ad eccezione del concerto con Nada del 28 settembre, i cui biglietti saranno disponibili dai prossimi giorni. Per maggior informazioni sugli eventi in programma, prenotazione ingressi e acquisto biglietti è possibile consultare la pagina dedicata all’evento sul sito Alghero Turismo.