CCN Al Centro Storico: nuovo logo e nuova immagine coordinata per rilanciare l’attività dell’associazione

Un nuovo logo per comunicare al meglio un’identità ben precisa e rilanciare l’azione dell’associazione. Il Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico si presenta con una nuova veste, in linea con la sua mission: valorizzare le attività che vivono nel cuore pulsante della città, facendolo battere.

«Il CCN Al Centro Storico è un’associazione che riunisce le attività di qualità del centro storico di Alghero, nata nel 2015 per collaborare, creare eventi e iniziative, incrementare lo sviluppo economico, commerciale e turistico di questa preziosissima area», sottolinea Daniela M. Riu, presidente dell’associazione.

«Nel corso degli anni abbiamo realizzato tante belle iniziative. Ora, proprio per perseguire al meglio tutti gli obiettivi della nostra rete, vogliamo rilanciare l’attività partendo da un elemento fondamentale: la comunicazione. Una delle prime azioni è la presentazione del nuovo logo che andrà a contraddistinguere le imprese che fanno parte del nostro CCN».

L’immagine scelta è ispirata alle ginchette, elemento che compone il pavimento del centro storico di Alghero, storiche compagne delle passeggiate lungo le vie nel cuore della città.

Il logo presenta delle ginchette “in negativo”: a emergere è infatti l’elemento che le unisce e fa da collante, tenendole vicine e creando un grande insieme unito e più forte. Una metafora dell’azione del CCN, impegnato a coordinare e far collaborare le tante attività che popolano l’area.

«Le ginchette costituiscono il pavimento del CCN Al Centro Storico, il grande centro commerciale naturale situato nel cuore di Alghero. Un pavimento unico, come pochi al mondo: abbiamo il privilegio di vivere in una città splendida, con un centro storico magico, che ogni giorno cerchiamo di far vivere e valorizzare con tanto impegno e fatica. Ora il nostro obiettivo è raccontare le esperienze straordinarie che si possono vivere passeggiando tra le vie di questo centro commerciale così particolare, che diventa una grande galleria commerciale a cielo aperto. Quanti centri commerciali esistono in grado di regalare scorci mozzafiato o tramonti indimenticabili come quelli visibili dai bastioni di Alghero? Sono tutti elementi della “Centro Storico Experience” ad Alghero: ogni acquisto fatto qua, nella rete di aziende di qualità che coinvolgiamo, regala un’emozione diversa e unica. Questo logo aiuta a conoscere le aziende che fanno parte della nostra rete e possono garantire acquisti di qualità».

Il logo è stato realizzato da Lucrezia Urtis, illustratrice e artista algherese: il suo coinvolgimento è legato alla volontà di puntare e valorizzare i talenti locali.

Attualmente Il CCN Al Centro Storico è al lavoro su diverse novità: sarà tra i primi fondatori del Centro Commerciale Regionale, una rete dei CCN più strutturati della Sardegna, e allo stesso tempo ha confermato una partnership con il Bando di Sardegna che porterà alla realizzazione di una speciale carta con la grafica del CCN Al Centro Storico.