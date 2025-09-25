Castells e cultura catalana in festa ad Alghero per San Michele
180 Castellers Catalani arrivano in città per celebrare il patrono e consolidare il gemellaggio con Los Mataresos.
Alghero si prepara a vivere con intensità la Festa di S. Michele, patrono della città, con un programma d’attività pieno di tradizioni, cultura e fratellanza. Quest’anno la colla Castellera Los Mataresos de l’Alguer contribuirà ai festeggiamenti portando l’emozione dei castells nel cuore della città. Dopo l’esperienza fatta a giugno, con la partecipazione dei Castellers de Sants ai Focs de Sant Joan, i Mataresos hanno voluto arricchire questo importante appuntamento per la comunità di Alghero invitando anche la Colla Castellera Xics de Granollers, un gruppo con oltre trent’anni di storia nel mondo dei castells.
Le due Colles collaborano dallo scorso anno, quando, in occasione dell’importantissimo Concurs de Castells, che si tiene a Tarragona ogni due anni, i Xics hanno invitato i Mataresos, permettendo loro di accedere per la prima volta alla leggendaria Tarraco Arena. Le due Colles celebreranno, approfittando dell’arrivo di quasi 180 Xics in città, una cerimonia di gemellaggio per ufficializzare la collaborazione tra le due realtà castellers.
Le attività inizieranno venerdì 26 settembre con un assaig (allenamento) aperto al pubblico in Piazza Civica, dalle 18:00. Sarà un momento di crescita e divulgazione, per avvicinare la comunità algherese al mondo dei castellers. Tutti i cittadini sono invitati a vedere e partecipare, per vivere in prima persona l’emozione di costruire un castello.
Il momento clou, però, arriverà sabato 27 settembre quando, dopo la cercavila, una grande sfilata per le vie del centro, alle 18:30 in Piazza Sulis avrà inizio la Prima Diada Castellera di Sant Miquel. Alla sfilata parteciperanno altre importanti realtà del folklore catalano invitate dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, organizzatrici della Festa di Sant Miquel, per celebrare il patrono della città: i Giganti di Peralada, la Colla Gegantera del Bisbalet e il Ballo dei Pastorets d’Igualada. Tra castellers, gegants e Pastorets, la sfilata conterà oltre 350 partecipanti.
Los Mataresos approfittano infine di questa opportunità per invitare le persone interessate a conoscere e a far parte di questo mondo a contattare il Gruppo attraverso i social network (IG e FB) o via email [email protected] per maggiori informazioni su giorni e orari di formazione.
L’Alguer se prepara a viure amb intensitat les festes de Sant Miquel, patró de la ciutat, amb un programa d’activitats ple de tradició, cultura i germanor. Enguany la Colla Castellera dels Mataresos de l’Alguer contribuirà a la celebració portant l’emoció dels castells al cor de la ciutat. Després de l’experiència feta a juny, amb la participació dels Castellers de Sants als focs de Sant Joan, los Mataresos han volgut enriquir també aquesta data important per a la comunitat algueresa convidant la Colla Castellera Xics de Granollers, una colla amb una història de més de trenta anys en el món casteller.
Les dues colles col·laboren ja de l’any passat quan, en ocasió del Concurs de Castells, que se celebra a Tarragona cada dos anys, los Xics han convidat los Mataresos, permintint-lis d’entrar a la llegendària Tàrraco Arena per la primera vegada. Les dues colles celebraran, aprofitant de la venguda en ciutat de quasi 180 Xics, una cerimònia d’agermanament per oficialitzar la col·laboració entre les dues entitats castelleres.
Les activitats començaran lo divendres 26 de setembre amb un assaig (al·lenament) obert al públic en plaça Cívica, a partir de les 18.00. Siguerà un moment de crèixita i de divulgació, per acostar la comunitat algueresa al món casteller. Tota la ciutadania és convidada a veure i a participar, per provar en primera persona l’emoció de construir un castell.
Lo plat fort arribarà però lo dissabte 27 de setembre quan, després d’una cercavila, que és una gran esfilada pels carrers del centre, escomençarà a les 18.30 en plaça Sulis la Primera Diada Castellera de Sant Miquel. A la cercavila participaran les altres entitats importants del folklore català convidades del Municipi de l’Alguer i de la Fondazione Alghero, organitzadors del Sant Miquel Festival, a celebrar lo patró de la ciutat: los Gegants de Peralada, la Colla Gegantera del Bisbalet i lo Ball de Pastorets d’Igualada. Entre castellers, gegants i pastorets, a la cercavila participaran més de 350 persones.
Los Mataresos aprofiten en fi d’aqueixa ocasió per convidar les persones que siguin interessades a conèixer i a fer part d’aqueix món a contactar la Colla a través de les redes socials (IG i FB) o a l’email [email protected] per tenir més informació a damunt dels dies i horaris d’al·lenament.