Calcio a 5, Futsal battuta dalla vicecapolista

Trasferta amara per la Futsal Alghero nella 20ª giornata di Serie B. La squadra di mister Monti è stata battuta 8-2 dalla vicecapolista Energy Saving Futsal, formazione in piena lotta per la promozione diretta.

I giallorossi si sono presentati in formazione rimaneggiata per via delle assenze di capitan Idili, Fiori e Becca. In campo anche alcuni under, ormai da un po’ di tempo nel giro della prima squadra. Proprio uno di questi, Stefano Fois (classe 2007) ha siglato uno dei due gol giallorossi. Il primo gol, invece, è stato messo a segno da Russu, che era valso peraltro l’iniziale vantaggio algherese. Alla fine ha prevalso la maggiore esperienza della formazione lombarda.

Ora per la Futsal Alghero una pausa di due settimane, anche per le festività pasquali, poi ultime due partite di campionato: sabato 6 aprile a Usini il derby contro il Sardinia Futsal. Un risultato positivo alimenterebbe le speranze salvezza, considerando che il terzultimo posto (utile per gli spareggi) è distante un solo punto.

Non si ferma, intanto, l’attività delle giovanili. L’Under 19 sarà impegnata nella Coppa Sardegna questa domenica, 24 marzo, e poi sabato 30. Mentre per l’Under 15 sono in programma alcuni triangolari.