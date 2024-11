“Bene finanziamenti per impianti sportivi, ma il merito è del centrodestra”

“Apprendiamo con soddisfazione dei finanziamenti della Regione per la riqualificazione degli impianti sportivi del Carmine, del campo da baseball e del tennis club. Finanziamenti il cui merito è da ascrivere, per amore di verità, alle società sportive che hanno candidato i progetti finanziati e, per quanto riguarda il campo del Carmine, alla progettualità del centro-destra”. Ad intervenire sull’argomento è il centrodestra cittadino con la Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, UDC e Prima Alghero.

“Sono certamente da salutare con soddisfazione i finanziamenti, resi disponibili nel dicembre 2023 dalla Giunta Solinas e che si sommano ai circa 1,5 milioni già erogati in maniera diretta al Comune di Alghero per gli impianti sportivi. A differenza di questi ultimi, però, le attuali risorse regionali necessitano di una importante compartecipazione finanziaria del Comune di Alghero, obbligato oggi al cofinanziamento con 800 mila euro di soldi dei cittadini algheresi. Cofinanziamento che col centrodestra in Regione non è mai stato previsto”, continuano Pais, Tedde, Cocco, Salvatore e Fadda.

“La verità è che questi finanziamenti non sono altro che una piccolissima trance dei 50 milioni di euro stanziati nel 2023 dalla Regione del centrodestra, e che sarebbero dovuti essere destinati per intero all’adeguamento degli impianti sportivi esclusivamente del nord Sardegna, tra i quali rientrava il finanziamento diretto del Mariotti per 5 milioni di euro e il completamento della piscina comunale di Alghero. Di fatto, a seguito della modifica dei criteri di ripartizione di queste risorse da parte della Giunta Todde, che le ha estese a tutta la Sardegna, al nord e ad Alghero arriveranno solo le “briciole” in misura non sufficiente per adeguare tutte le strutture sportive cittadine come doveva essere nella originaria pianificazione delle risorse regionali stabilito dal centrodestra” – concludono dall’opposizione.