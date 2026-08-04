Aumenti TARI sulle imprese, Forza Italia: «Attività economiche trattate come un bancomat»

Aumentare la TARI sulle imprese in una fase economica già complessa significa colpire la spina dorsale della nostra comunità. Commercianti, artigiani, ristoratori, operatori turistici, professionisti e attività produttive non sono solo semplici contribuenti: sono coloro che ogni giorno creano lavoro, sostengono le famiglie e generano ricchezza per Alghero». Lo dichiarano i consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, intervenendo sulle tariffe TARI 2026 e sugli aumenti previsti per le utenze non domestiche.

«La scelta dell’Amministrazione Cacciotto di scaricare sulle imprese aumenti che arrivano in molti casi a due cifre – proseguono i consiglieri azzurri – rappresenta una decisione profondamente ingiusta e politicamente miope. È l’espressione di una cultura amministrativa legata al “reddito di cittadinanza” che continua a guardare alle imprese come a un bancomat, senza comprendere che proprio quelle imprese sono il motore dell’economia cittadina. Scelta, per il vero, pubblicamente contestata da settori responsabili della maggioranza». «I posti di lavoro non li crea la pubblica amministrazione con gli annunci o con le politiche assistenziali: li creano le imprese, con il rischio quotidiano, gli investimenti e la capacità di produrre valore. E sono quei posti di lavoro che consentono alle famiglie algheresi di avere redditi, dignità e autonomia».

«Ancora una volta – sottolineano Tedde, Peru, Bardino e Ansini – assistiamo a una scelta che sembra appartenere a una vecchia impostazione ideologica della sinistra, più attenta alla redistribuzione che alla creazione di ricchezza, più concentrata sul consenso immediato e sulle “marchette elettorali” che sulla crescita della città. Una visione che rischia di trasformare chi investe e produce in un soggetto da penalizzare invece che da sostenere». Secondo Forza Italia «la cosa più grave è che si chiede un sacrificio ulteriore alle attività economiche senza che, a fronte degli aumenti, vi sia oggi un miglioramento concreto del servizio. Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti continua a essere rinviato, mentre le imprese sono chiamate a pagare di più».

«Le risorse che vengono sottratte alle aziende – aggiungono i consiglieri – sono risorse che non potranno essere reinvestite in innovazione, assunzioni, sviluppo e crescita. Un Comune lungimirante dovrebbe creare le condizioni per attrarre investimenti e favorire l’economia locale, non appesantire ulteriormente chi ogni giorno mantiene in piedi il tessuto produttivo della città».

«Alghero ha bisogno di una politica fiscale diversa: meno pressione su chi lavora e produce, più capacità di programmare, più attenzione allo sviluppo economico. L’Amministrazione Cacciotto faccia un passo indietro e riveda questa impostazione tariffaria. Continuare sulla strada degli aumenti significa non vedere la realtà delle imprese e delle famiglie algheresi e condannare la città a una stagione di immobilismo» – concludono dal Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero.