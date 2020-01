Ancora un successo per il Capodanno algherese

Migliaia di persone ad Alghero per salutare il 2019 e accogliere il 2020. Come da tradizione, la Riviera del Corallo si conferma al top in Sardegna per il Capodanno. Prima Emis Killa poi Roy Paci & Aretuska, quindi i dj di M2o hanno fatto ballare a suon di musica le tantissime persone che hanno affollato la Banchina Dogana. Quindi allo scoccare della mezzanotte brindisi e l’ormai tradizionale spettacolo pirotecnico. Nessun incidente da segnalare con la macchina organizzativa che ha funzionato perfettamente. Già dalle prime ore del mattino gran lavoro per gli operatori dell’igiene urbana per la pulizia dell’area portuale.