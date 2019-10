All’Università di Sassari 5 studenti con protezione internazionale

Cresce l’impegno dell’Università di Sassari per garantire il diritto allo studio agli stranieri con protezione internazionale. In Sardegna per l’anno accademico in corso sono state assegnate 5 borse di studio attribuite dalla CRUI e dal Ministero dell’Interno al solo Ateneo sassarese. Anche quest’anno l’Università di Sassari ha intercettato un numero elevato di risorse in rapporto al numero degli studenti, affermandosi tra i primi Atenei a livello nazionale.

“È un lavoro costante verso il rafforzamento dell’internazionalizzazione dell’Ateneo- spiega il Rettore Massimo Carpinelli- partiamo dal rafforzamento dei servizi agli studenti, anche quelli più svantaggiati, per costruire un’Università inclusiva che forma una generazione nuova, aperta alle sfide del mondo contemporaneo”. L’Università di Sassari è infatti uno dei pochi Atenei in Italia ad avere nominato un Delegato alle Politiche di integrazione dei migranti e rifugiati e a partecipare attivamente al dibattito su questi temi a livello nazionale. “Le borse CRUI all’Università di Sassari sono in aumento, grazie al lavoro di rete a livello territoriale e di Ateneo – commenta la Delegata Silvia Serreli – e questo ci consente un ottimo confronto con i grandi atenei italiani come Bologna, Milano, Torino e Roma”.

Gli studenti immatricolati a Sassari con borsa CRUI hanno un’età compresa tra i 24 e i 28 anni, frequentano il secondo anno nei corsi di “Mediazione linguistica e culturale” e “Gestione energetica e sicurezza”. I nuovi iscritti frequenteranno i corsi di “Urbanistica” e di “Scienze dei servizi giuridici”. Due provengono dalla Nigeria, gli altri tre dal Sudan, dalla Libia e dal Mali. Il Mali è anche lo Stato africano di origine di Bakary Coulibaly che pochi mesi fa ha conseguito la laurea in Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio realizzando il sogno di una laurea in Europa, proprio grazie alle borse CRUI.