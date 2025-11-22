Allarme truffa telefonica nel nord ovest Sardegna: l’appello della ASL Sassari

La ASL di Sassari ha lanciato un allarme urgente per avvisare la popolazione del nord ovest della Sardegna di messaggi truffa che, attraverso SMS e WhatsApp, stanno tentando di indurre i cittadini a compiere azioni dannose. L’Azienda sanitaria invita tutti a diffidare da questi messaggi che, spacciandosi per comunicazioni urgenti dell’ente, chiedono di chiamare un fantomatico “Centro Unico Primario Cup” per ricevere informazioni importanti. La ASL specifica che queste richieste non provengono in alcun modo dai suoi uffici e rappresentano con alta probabilità un tentativo di frode telefonica.

L’obiettivo della truffa, veicolata spesso da numeri con prefissi a pagamento come 893, 894 o 895, è quello di far chiamare l’utente per prosciugare rapidamente il suo credito telefonico. L’appello si è reso necessario dopo le segnalazioni ricevute dagli utenti dei Distretti di Ozieri e Alghero. L’Azienda sanitaria raccomanda di seguire i consigli della Polizia Postale: prestare la massima attenzione, non richiamare i numeri indicati, non aprire allegati e non cliccare su link presenti nei messaggi.