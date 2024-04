Alguerunners , Sos Iddanoesos e Runfast a sostegno della ricerca al fianco di AIL.

È arrivata a Sassari la staffetta della solidarietà “Run4Hope”, organizzata a sostegno dell’AIL, tramite la raccolta fondi a favore della ricerca contro le leucemie, linfomi e mieloma. Run4Hope, anche quest’anno ha rappresentato un entusiasmante Giro d’Italia strutturato in staffette podistiche non competitive organizzate in forma sincrona Regione per Regione, che ha fatto viaggiare idealmente e materialmente il testimone Run4Hope per tutto il territorio nazionale. La partenza dell’edizione 2024 è avvenuta sabato 13 aprile contemporaneamente in tutte le Regioni italiane. In Sardegna la gara ha preso il via da Cagliari, alla presenza delle autorità e della stampa locale, e si è conclusa domenica 21 aprile a Sassari, nella cornice di piazza Italia, in occasione della Corsa in Rosa, al termine di un appassionante percorso attraverso i luoghi più belli della nostra isola.

Importante il numero delle società e dei podisti che si sono alternati nelle diverse tappe sarde: i chilometri finali sono stati percorsi partendo da Bosa, passando per Villanova lungo la strada panoramica e sui promontori costieri. Gli atleti di Sos Iddanoesos e quelli della sezione Arbitri di Nuoro (Dionigia e Giuseppe Meloni, Gianni Pinna, Marcello Zanza, Vincenzo Monti, Antonio e Angelo Marras, Pietro Casula e Raffaele Idda) hanno portato il testimone ad Alghero e consegnato agli atleti padroni di casa dell’Alguerrunners. Nella giornata di domenica Salvatore Ballone, Antonio e Salvatore Morittu, Franco Chessa, Francesco Messina, Roberto Uda, Salvatore Nuvoli, Riccardo Burruni e Antonello Carta, con Fabio Ciocca ospite d’eccezione della società Bergamasca GS Avis Treviglio, hanno percorso l’ultima tappa dalla città catalana sino a Sassari dove il testimone è stato consegnato a Nicolo Spano e Antonello Porqueddu della Runfast per l’arrivo in Piazza Italia. Raggiunto a pieno l’obiettivo prefissato dagli organizzatori e dalle società che hanno partecipato all’appuntamento, coniugando sport e solidarietà in un evento unico in Italia.