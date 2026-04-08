Alghero, torna la giornata della microchippatura gratuita

Continua la campagna di sensibilizzazione e prevenzione per il benessere animale e il contrasto al randagismo nella Riviera del Corallo. Venerdì 24 aprile, a partire dalle ore 9:30, la Sala Veterinaria Comunale di via Sant’Anna n. 36 ospiterà un nuovo turno dedicato alla microchippatura gratuita dei cani. L’iniziativa nasce dal consolidato coordinamento tra l’Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Alghero e l’ASL di Sassari. Grazie a questa sinergia, un veterinario dell’azienda sanitaria sarà presente in città per consentire ai proprietari di adempiere agli obblighi di legge in modo rapido e gratuito, facilitando l’identificazione degli animali sul territorio.

Per usufruire del servizio è obbligatoria la prenotazione tramite e-mail. Gli indirizzi di riferimento e la modulistica necessaria sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo ufficiale del Comune di Alghero. L’accesso avverrà in ordine di arrivo e le operazioni proseguiranno fino all’esaurimento della lista dei prenotati presenti in sede. Per velocizzare le procedure e ridurre al minimo la permanenza nei locali, si raccomanda di presentarsi con il modulo apposito già compilato e sottoscritto, avendo cura di lasciare in bianco esclusivamente le voci relative a categoria, mantello, pelo e segni particolari, che verranno verificate al momento.

L’amministrazione e l’azienda sanitaria ricordano che il servizio è esteso anche ai cani provenienti da altri comuni, purché ricadenti nel territorio di competenza dell’ASL di Sassari. In caso di cucciolate, per espressa disposizione sanitaria, tutti gli esemplari dovranno essere inizialmente intestati al medesimo proprietario, rinviando a un momento successivo le eventuali pratiche per il passaggio di proprietà.

Particolare attenzione è richiesta per lo stato sanitario e la sicurezza: gli animali dovranno essere rigorosamente privi di parassiti esterni e i cani di grossa taglia o con tendenze aggressive dovranno essere obbligatoriamente muniti di museruola per garantire l’incolumità dei presenti.

L’iscrizione all’anagrafe canina mediante l’applicazione del microchip rappresenta un obbligo inderogabile per tutti i proprietari o detentori residenti in Sardegna o dimoranti nell’isola per un periodo superiore ai 90 giorni. La normativa prevede che la registrazione avvenga entro 10 giorni dalla nascita dell’animale o dall’acquisizione del possesso.

Si ricorda infine che la mancata inoculazione del dispositivo identificativo è punita con sanzioni amministrative, come previsto dalla Legge Regionale n. 21 del 1994. Per ogni ulteriore informazione o approfondimento sulla veterinaria pubblica, è possibile consultare il portale regionale Sardegna Salute.