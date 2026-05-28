Alghero dà un “Calcio alla Disparità”: sul campo della Nettuno vince l’inclusione

Una mattinata di sport, emozioni e partecipazione condivisa ha chiuso ad Alghero il progetto “Diamo un Calcio alla Disparità – Sport per il Sociale”, promosso dalla FC Alghero con il patrocinio del Comune di Alghero e il sostegno della Fondazione di Sardegna e la collaborazione della Asl di Sassari. La giornata conclusiva, svoltasi questa mattina, ha trasformato il campo da gioco della Nettuno, in via De Gasperi, in un luogo simbolico d’incontro tra istituzioni, scuola, sport e territorio, tutti insieme nel nome dell’inclusione e della parità di genere.

Ad aprire l’evento è stata la conferenza stampa istituzionale, durante la quale è stato ribadito il valore educativo e sociale di un progetto nato dall’esperienza della FC Alghero Special, la squadra composta da ragazze e ragazzi con disabilità cognitivo-relazionale realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Salute mentale e dipendenze della Asl di Sassari e dal percorso della FC Alghero Femminile, simbolo dell’impegno della società giallorossa nella promozione dello sport femminile e delle pari opportunità.

Nel corso degli interventi, le istituzioni presenti e Maria Carmela Lampariello dirigente della Sogeaal – sponsor della FC Alghero Special – hanno sottolineato come il progetto abbia rappresentato un esempio concreto di collaborazione tra sport, scuola e servizi territoriali, capace di coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di crescita fondato sul rispetto, sulla partecipazione e sull’accoglienza delle differenze.

Alla conferenza stampa era presente il direttore della ASL di Sassri Vito La Spina, la direttrice dei Servizi Socio Sanitari Annarosa Negri, oltre alla responsabile della Ssd Riabilitazione Residenziale e Semiresidenziale Psichiatrica, Annamaria Ginanneschi. “Il progetto Diamo un calcio alla Disparità ha permesso alla Asl di Sassari, attraverso la squadra FC Alghero Special, di offrire a ragazze e ragazzi con disabilità la possibilità concreta di partecipare a un’attività sportiva organizzata, strutturata e continuativa, inserita nel circuito ufficiale della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC. – ha spiegato Annarosa Negri – Il progetto ha permesso di consolidare e sviluppare un modello di sport che non sia inteso esclusivamente come attività agonistica, ma come strumento educativo, inclusivo e sociale, capace di generare benessere, partecipazione e crescita per la comunità. A questo punto ci auspichiamo che il progetto possa avere continuità nel tempo, consolidando e strutturando ulteriormente la collaborazione e la sinergia tra diverse istituzioni”, ha spiegato la Negri.

FC Alghero – rappresentata dal vicepresidente Gianluca Marras – ha ribadito la volontà di continuare a investire nello sport sociale e inclusivo, confermando l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i progetti dedicati alla alla Special e alla Femminile, due realtà che rappresentano oggi il cuore della mission sociale della società.

Grande partecipazione anche da parte delle scuole cittadine coinvolte nel progetto. Gli Istituti Comprensivi 1, 2 e 3 di Alghero hanno preso parte al percorso educativo attraverso attività didattiche, laboratori, elaborati e momenti di riflessione sui temi dell’inclusione e della parità di genere in un clima di entusiasmo, collaborazione e autentica partecipazione.

“Questa giornata ha rappresentato il senso più bello dello sport: vedere studentesse e studenti, istituzioni, FC Alghero Femminile e ragazze e ragazzi della FC Alghero Special condividere lo stesso campo è stato un messaggio fortissimo di inclusione, partecipazione e parità di genere. La ‘Partita del Cuore’ ha dimostrato quanto sia importante fare rete tra scuola, sport e territorio per costruire una comunità più attenta alle persone e al benessere di tutte e tutti”, ha commentato Maria Grazia Salaris, assessora al Benessere della persona, delle famiglie e della comunità del comune di Alghero che ha partecipato all’incontro insieme all’assessora allo Sviluppo Economico Ornella Piras e alle consigliere Beatrice Podda e Gabriella Esposito.

Il momento più emozionante della mattinata è stato senza dubbio la “Partita del Cuore”, che, dopo il fischio d’inizio del Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, ha visto scendere in campo insieme rappresentanti delle istituzioni cittadine, scolaresche, atlete della FC Alghero Femminile e ragazze e ragazzi della FC Alghero Special. Una partita ricca di sorrisi e momenti di gioia autentica, capace di raccontare concretamente il significato più profondo dello sport: stare insieme, abbattere barriere e sentirsi parte della stessa squadra.

“Diamo un Calcio alla Disparità” si chiude così con un messaggio forte e condiviso: lo sport può diventare uno straordinario strumento di inclusione, educazione e comunità quando riesce a mettere al centro le persone e il loro diritto di partecipare, senza differenze e senza esclusioni.