Alghero rinnova l’impegno per la pace: confermata l’adesione al progetto Sardinia Peace Island

Anche il Comune di Alghero rafforza anche per il 2026 la presenza all’interno del progetto Sardinia Peace Island – Building Peace, Growing Futures, il progetto promosso da Rumundu in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, sottoscrivendo il Manifesto di Pace e Cooperazione Internazionale. La firma è avvenuta alla presenza dell’Assessora alla Cultura, Innovazione e Conoscenza Raffaella Sanna, dell’Assessora al Turismo, Sviluppo economico e Attività produttive Ornella Piras e di Stefano Cucca, fondatore dell’associazione Rumundu e promotore dell’iniziativa. Con questa adesione, Alghero rafforza e continua il proprio impegno sui temi della cooperazione internazionale, dell’innovazione sociale, della sostenibilità e del protagonismo giovanile, confermandosi come uno dei territori più attivi in Sardegna nella costruzione di percorsi educativi e progettuali orientati alla pace e allo sviluppo sostenibile.

Per Alghero, infatti, la prosecuzione in Sardinia Peace Island non rappresenta un punto di partenza, ma una nuova tappa di un percorso avviato da oltre dieci anni insieme a Rumundu. Dal 2014 la città ha ospitato programmi, scuole, percorsi internazionali e progetti di formazione che hanno coinvolto centinaia di giovani sardi, europei e internazionali, contribuendo a fare di Alghero un laboratorio concreto di dialogo, apprendimento e cooperazione.

«Aderire a Sardinia Peace Island significa fare una scelta chiara – ha dichiarato il Sindaco Raimondo Cacciotto – mettere i giovani al centro come attori del cambiamento, non come semplici destinatari di politiche. Alghero è da sempre una città aperta, mediterranea, capace di dialogo, e questo progetto rafforza una visione che guarda al futuro con responsabilità e coraggio».

L’Assessora Raffaella Sanna, con delega anche alle Politiche Giovanili, ha sottolineato la continuità del percorso avviato negli anni con Rumundu: «Con Rumundu collaboriamo da tempo su programmi che mettono insieme formazione, cooperazione e innovazione sociale. Già lo scorso anno abbiamo coinvolto 40 giovani di Alghero in un percorso di autoimprenditorialità e cooperazione internazionale, culminato con un viaggio formativo presso le istituzioni europee. Sardinia Peace Island rappresenta un’evoluzione naturale di questo lavoro: un progetto che crea opportunità reali e apre i territori al mondo».

L’Assessora Ornella Piras, delegata per le Politiche del Lavoro, ha evidenziato il legame tra giovani e sviluppo locale: «La pace, oggi, passa anche dalla capacità di offrire prospettive concrete. Integrare i giovani nei processi di sviluppo economico, turismo sostenibile e innovazione è fondamentale per costruire comunità resilienti e inclusive. Sardinia Peace Island va in questa direzione, mettendo in relazione cooperazione internazionale e crescita dei territori».

Il legame tra il Comune di Alghero e Rumundu affonda le radici nel tempo. Dal 2014, infatti, la città è stata protagonista di numerose iniziative di cooperazione, formazione e innovazione sociale: attraverso il progetto MediterranEU – Giovani che cambiano il mondo, sono stati ospitati circa 200 giovani stranieri e coinvolti oltre 400 giovani di Alghero, con percorsi che hanno portato alcuni partecipanti a svolgere anche esperienze di studio e formazione in Silicon Valley; attraverso la Rumundu Academy, il Comune di Alghero e il Parco hanno ospitato circa 20 progetti Erasmus+, accogliendo complessivamente circa 500 giovani europei; Alghero ha inoltre ospitato la prima Social Innovation School nazionale, con la partecipazione di rappresentanti delle Nazioni Unite, della Commissione Europea, della Banca Europea degli Investimenti, di università internazionali come UCL di Londra, ambasciatori, investitori e innovatori impegnati a sostenere progetti di sviluppo sostenibile a livello nazionale.

«Negli anni – ha dichiarato Stefano Cucca, fondatore di Rumundu – abbiamo lavorato in molti contesti di cooperazione internazionale, spesso complessi e fragili. Abbiamo supportato anche programmi della Commissione Europea formando centinaia di giovani direttamente nei loro territori. Con Sardinia Peace Island facciamo un passo in più: scegliamo di costruire in Sardegna una base stabile, un luogo sicuro e neutrale dove giovani sardi, mediterranei e internazionali possano incontrarsi, formarsi, dialogare con le istituzioni e progettare insieme nuove soluzioni per i propri territori».

«Alghero – ha aggiunto Cucca – ha avuto un ruolo importante in questa storia. Qui sono nati e cresciuti percorsi che hanno messo insieme giovani locali e internazionali, formazione, innovazione sociale e cooperazione. Per questo la firma del Manifesto non è soltanto un atto formale, ma il riconoscimento di un cammino già avviato, che oggi può diventare ancora più strutturato e internazionale».

Sardinia Peace Island prevede il coinvolgimento, per ogni Comune aderente, di un numero massimo di 40 giovani locali, che saranno protagonisti di percorsi di formazione, confronto con le istituzioni, dialogo interculturale e progettazione condivisa. L’obiettivo è offrire ai giovani strumenti concreti per trasformare il conflitto in collaborazione, la distanza in relazione e la fragilità in capacità di costruire futuro. Il progetto nasce con l’ambizione di fare della Sardegna un’isola di pace nel Mediterraneo: un luogo capace di accogliere giovani provenienti da territori diversi, anche segnati da crisi, guerre o instabilità, e accompagnarli in percorsi di crescita personale, cooperazione, imprenditorialità sociale e rigenerazione dei territori. Con la conferma di Alghero, continua ad ampliarsi, la rete dei Comuni sardi che hanno scelto di sottoscrivere il Manifesto di Pace di Sardinia Peace Island, contribuendo alla costruzione di un modello che unisce istituzioni, comunità locali, giovani e cooperazione internazionale.