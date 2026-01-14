Alghero progetta l’estate all’Anfiteatro “Ivan Graziani”: al via il bando per i grandi eventi 2026

L’Anfiteatro Ivan Graziani si prepara a confermarsi il cuore pulsante dello spettacolo estivo nella Riviera del Corallo. La Fondazione Alghero, seguendo le linee strategiche dell’Amministrazione comunale per il biennio 2026-2027, ha ufficialmente dato il via alla selezione di proposte artistiche e musicali di alto profilo per definire il prossimo cartellone di Maria Pia. L’iniziativa mira a costruire un programma di intrattenimento che sia non solo un’occasione di svago, ma un vero motore di promozione turistica e crescita culturale per l’intero territorio.

Il bando si rivolge a produzioni di medio-grande formato, capaci di attrarre un pubblico ampio e diversificato attraverso la forza dei grandi eventi dal vivo. La Fondazione punta su una pluralità di generi che spaziano dai concerti ai grandi show teatrali, senza dimenticare la danza, la comicità e i format artistici innovativi in grado di valorizzare pienamente lo spazio scenico dell’arena. La selezione darà priorità a quegli eventi capaci di generare un impatto significativo sul tessuto economico locale, vivacizzando le attività commerciali e accrescendo l’attrattività della città agli occhi dei visitatori nazionali e internazionali.

Per quanto riguarda i tempi tecnici, gli operatori del settore e gli organizzatori interessati alla stagione 2026 dovranno trasmettere i propri progetti entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 13 febbraio 2026 mediante PEC all’indirizzo [email protected] . La procedura prevede l’invio esclusivamente tramite posta elettronica certificata, seguendo le modalità specifiche riportate nell’avviso pubblico. La programmazione guarda inoltre con lungimiranza al futuro, poiché è già prevista una riapertura dei termini per l’annualità 2027 che verrà ufficializzata con una successiva comunicazione dedicata.

Coloro che necessitano di ulteriori delucidazioni o chiarimenti tecnici avranno la possibilità di inviare quesiti scritti entro il 6 febbraio alla mail [email protected] . La Fondazione ha sottolineato l’importanza del rispetto delle scadenze, precisando che non verranno prese in considerazione proposte giunte oltre il tempo massimo, anche se inviate a integrazione di precedenti comunicazioni. Si apre così ufficialmente la sfida per portare sul palco di Alghero i grandi nomi della scena artistica, consolidando il ruolo della città come capitale dello spettacolo nel nord Sardegna.