Alghero Open Riviera del Corallo, al via la seconda edizione

Da lunedì 29 maggio a lunedì 5 giugno, al Tennis Club Alghero si disputerà la seconda edizione dell’Alghero Open Riviera del Corallo, con due tornei ITF Futures wheelchair tennis patrocinate dalla Regione Autonoma della Sardegna-Assessorato al Turismo. Il primo torneo inizierà Lunedì 29 maggio, alle ore 9.30, e le finali sono previste per giovedì 1 giugno, mentre la seconda manifestazione partirà venerdì 2 giugno, con le finali che verranno disputate lunedì 5. Parteciperanno alle manifestazioni 70 atleti diversamente abili provenienti da 18 Nazioni, con allenatori e accompagnatori che porteranno in Sardegna, ad Alghero, un indotto di circa 250 persone per 10 giorni. Le gare saranno valide per qualificarsi alle prossime Paralimpiadi di Parigi 2024 di tennis in carrozzina e saranno suddivise nei tabelloni di singolare e doppio maschile, femminile, quad di prima e seconda categoria.

Il tennis in carrozzina è oramai diventato una grossa realtà. Infatti, dal 2011 il movimento nazionale è stato riconosciuto e inglobato direttamente dalla “FITP-Federazione Italiana Tennis Padel”, che coordina tutto il movimento tennistico dei diversamente abili. Grazie a questo tipo di manifestazioni “socialsportive” e al sostegno di “éambiente scienza e conoscenza” e dell’ANMIC, tanti ragazzi si sono riavvicinati alle discipline sportive, dopo aver avuto degli incidenti che hanno radicalmente cambiato la loro vita, traendo così anche grandi vantaggi per il reinserimento nell’ambito sociale, ribadendo così, il valore sociale formativo e culturale dello sport, come diritto di tutti i cittadini ancora, purtroppo, molto lontano da essere completamente affermato nella pratica quotidiana.

Saranno presenti alle manifestazioni alcuni dei più forti giocatori al mondo, i vincitori dei Campionati Italiani di tennis in carrozzina 2021, 2022 e 2023 Luca Arca, Antonio Cippo e Marianna Lauro che ha nel suo palmares oltre 20 titoli nazionali e 4 partecipazioni alle Paralimpiadi. Con i favori del pronostico partono nella categoria maschile l’argentino Ezechiel Casco e l’austriaco Martin Legner che torna in Sardegna dopo qualche anno di assenza; nella categoria femminile, la ploaghese Lauro dovrà vedersela con l’americana Williams e con l’olandese Shutte, mentre nella categoria Quad l’uomo da battere è il campione Italiano Alberto Saja. Le gare avranno inizio lunedì, alle 9.30, con ingresso libero, al Tc Alghero.

Nella foto: Marianna Lauro in azione sul centrale del Tc Alghero