1,3 milioni per riqualificare la porta d’accesso alla Riviera del Corallo

1.333.333,33 euro per la riqualificazione dell’accesso all’aeroporto di Alghero. È la quota destinata alla città nell’ambito del progetto regionale “Le Porte della Sardegna”, il programma finanziato attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 per la valorizzazione dei principali punti di accesso all’Isola. Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto questa mattina a Cagliari dall’Assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio Franco Cuccureddu e dai Sindaci dei dieci Comuni interessati: Alghero, Cagliari, Elmas, Golfo Aranci, Olbia, Oristano, Porto Torres, Santa Giusta, Santa Teresa Gallura e Tortolì. Il programma dispone complessivamente di 12 milioni di euro e punta a trasformare le principali porte d’ingresso della Sardegna in spazi maggiormente qualificati sotto il profilo urbano, paesaggistico e funzionale, capaci al tempo stesso di rappresentare l’identità culturale e ambientale dell’Isola. Gli interventi potranno riguardare, tra gli altri, la riqualificazione paesaggistica e del verde, l’illuminazione, la cartellonistica, l’arredo urbano, i percorsi di accesso, la viabilità e gli spazi di sosta, inserendo lo scalo della Riviera del Corallo in una strategia regionale coordinata che interessa i principali nodi di collegamento marittimo e aereo.

«Ringrazio l’Assessore Franco Cuccureddu e la Giunta regionale per questo importante finanziamento – afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto –. Ritengo particolarmente positivo il coinvolgimento diretto degli enti locali nella programmazione e nella spendita delle risorse, perché consente di declinare gli interventi sulla base delle reali esigenze dei territori. Questo progetto ne rappresenta un esempio significativo». Per Alghero l’attenzione si concentra in particolare sull’accessibilità all’aeroporto e sulla qualificazione del percorso di ingresso allo scalo.

«In prima istanza abbiamo presentato un progetto che prevede attraversamenti protetti, illuminazione dedicata, interventi di moderazione del traffico e una migliore accessibilità all’aeroporto – prosegue Cacciotto –. La presenza di più enti competenti nella gestione delle strade, tra cui ANAS e Città Metropolitana, rende necessario un lavoro coordinato, ma riteniamo che già nell’immediato sia possibile apportare alcuni miglioramenti nella parte di competenza comunale, così da dare maggiore qualità e dignità all’accesso a una delle principali porte d’ingresso della nostra città, dalla rotatoria di Ungias-Galanté alla rotatoria di via don Minzoni». Le risorse sono state ripartite sulla base dei programmi di investimento approvati dalla Giunta regionale con deliberazione del 13 agosto 2026. Gli interventi saranno regolati attraverso specifiche convenzioni che ne definiranno gli aspetti procedurali, finanziari e di monitoraggio e, secondo la programmazione regionale, dovranno essere completati entro il 2030.