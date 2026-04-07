Alghero, Europa Verde apre il confronto sul Bilancio: ospite l’assessore Daga

La partecipazione attiva come bussola dell’azione politica. Europa Verde Alghero rilancia il proprio impegno per riavvicinare la comunità alle istituzioni con una serie di iniziative concrete nella sede di via Pascoli 16/A.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 9 aprile alle ore 18:30, quando i portavoce Giampietro Moro e Beatrice Podda ospiteranno l’assessore al Bilancio e alla Programmazione, Enrico Daga. L’obiettivo dell’incontro è portare all’attenzione pubblica il lavoro dell’assessorato, favorendo un confronto diretto tra l’amministratore e i cittadini.

«Vogliamo annullare il distacco tra popolo e istituzioni — spiegano i rappresentanti dei Verdi — creando momenti di dibattito reale». Oltre agli eventi tematici, la sede resterà aperta ogni venerdì dalle 18:30 alle 20:30 per incontri con consiglieri e amministratori. Europa Verde lancia inoltre un segnale al mondo dell’associazionismo: i locali di via Pascoli saranno messi a disposizione delle realtà cittadine prive di uno spazio proprio per le loro attività.