Alghero e Villanova Monteleone ospitano il Campionato Italiano di Qualificazione di Pesca in Apnea

Il grande sport subacqueo fa tappa in Sardegna. Da giovedì 17 a domenica 20 settembre, le acque cristalline dei Comuni di Alghero e Villanova Monteleone faranno da teatro al Campionato Italiano di Qualificazione di Pesca in Apnea 2026. L’evento, promosso dalla ASD GS Corallo Sub sotto l’egida della FIPSAS, vedrà ai nastri di partenza circa 60 atleti da tutta Italia, pronti a contendersi un posto al Campionato Italiano Assoluto del prossimo anno.

Il programma e il quartier generale Il sipario si alzerà giovedì 17 settembre nella Sala Conferenze Lo Quarter per la presentazione ufficiale e l’accredito dei concorrenti. La macchina organizzativa farà perno sullo Yacht Club Alghero, che ospiterà la base logistica dell’iniziativa patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna, dai Comuni di Alghero e Villanova Monteleone e dalla Fondazione Alghero.

Sport ed ecologia: il progetto Sea_Cleanup L’agonismo si sposa con la salvaguardia dell’ecosistema grazie all’iniziativa Sea_Cleanup. Durante le giornate di perlustrazione dei fondali, gli atleti mapperanno la presenza di rifiuti abbandonati (come reti e nasse) geolocalizzandoli via GPS. I dati raccolti tracceranno un report sullo stato di salute del litorale, offrendo alle amministrazioni locali uno strumento utile per futuri interventi di bonifica.

Un appuntamento che unisce la passione per il mare al rispetto dell’ambiente, reso possibile anche dal sostegno del main sponsor Sigalsub e di numerose realtà produttive e commerciali del territorio.