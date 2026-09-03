Il PD presenta la Festa dell’Unità regionale: dall’8 al 12 settembre ad Alghero

Il Partito Democratico della Sardegna ha promosso per sabato 5 settembre, alle ore 10:00, presso la propria sede di Sassari in via Mazzini 2, una conferenza stampa di presentazione della Festa dell’Unità regionale, che si terrà dall’8 al 12 settembre nella cornice del Porto Turistico di Alghero.

All’incontro con i giornalisti prenderanno parte il segretario del PD Sardegna Silvio Lai, il segretario della Federazione di Sassari Massimo Pintus, il segretario cittadino di Alghero Enrico Daga, la vicesegretaria Ivana Russu, il responsabile regionale della festa Antonello Lullia, la presidente dell’assemblea regionale Giovanna Scanu e altri componenti della segreteria e dell’organizzazione. Nel corso dell’appuntamento verranno illustrati nel dettaglio il programma politico e culturale, i relatori, i concerti e le iniziative previste per le cinque giornate.

L’edizione di quest’anno si svilupperà attorno al tema «Europa frontiera di speranza», offrendo uno spazio di dibattiti, presentazioni di libri e musica, affiancato dalla ristorazione popolare curata dai volontari e dalle realtà locali.

I dibattiti vedranno la partecipazione di esponenti nazionali del partito quali Peppe Provenzano, Simona Bonafè, Stefano Vaccari, Andrea Orlando e Stefano Bonaccini, insieme alle istituzioni regionali tra cui la presidente della Regione Alessandra Todde, il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, i sindaci metropolitani Giuseppe Mascia e Massimo Zedda e l’europarlamentare Giuseppe Lupo. Presenti anche rappresentanti del mondo economico, sociale e culturale come Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, Ermete Realacci, presidente della fondazione Symbola, Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club, Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle ACLI, e Vincenzo Gesmundo, segretario generale di Coldiretti.

Il programma serale proporrà appuntamenti musicali a partire dalle ore 21:30: l’apertura sarà affidata a Piero Marras, a cui seguiranno le esibizioni dei Modena City Ramblers, di Frankie HI-NRG MC e di vari artisti della scena musicale isolana.