Alghero, cultura a misura di famiglia: nuove tariffe e agevolazioni per residenti e giovani

La Fondazione Alghero, con l’intento di promuovere l’accesso alla cultura e al patrimonio naturale per tutte e tutti, ha presentato questa mattina alla Giunta comunale un innovativo sistema tariffario che mette al centro le famiglie e, in particolare, i giovani. La nuova proposta strategica nasce dalla volontà di valorizzare i siti culturali della città attraverso una gestione più accurata delle presenze e privilegiando la qualità dell’esperienza rispetto ai numeri. Le principali novità che entreranno in vigore dal 1 agosto sono l’apertura di una nuova biglietteria della Grotta di Nettuno presso la banchina del porto, l’estensione della tariffa ridotta per i minori fino a 17 anni su tutti i siti culturali gestiti dalla Fondazione Alghero e l’adeguamento delle tariffe dei biglietti alla media nazionale. In base al nuovo tariffario, l’Alghero Ticket costerà 35 euro mentre, l’Alghero Ticket Family, al costo di 70 euro, consentirà l’accesso a musei e luoghi di interesse a due adulti, due adulti over 65 e tre minori fino a 17 anni.

“Quella che ci è stata affidata è un’eredità culturale e naturalistica straordinaria, che abbiamo il dovere di proteggere e tramandare alle generazioni future”, ha dichiarato il Sindaco Raimondo Cacciotto. “Il recente riconoscimento di Anghelu Ruju come patrimonio dell’umanità UNESCO è stato un’importante conferma dell’unicità del nostro territorio, ma sta a noi valorizzarlo nel modo giusto affinché si preservi nel tempo, in maniera sostenibile. La rimodulazione delle tariffe di accesso ai nostri siti va proprio in questa direzione. Se c’è una cosa che abbiamo imparato a Parigi è che siamo custodi di un tesoro inestimabile, ma dobbiamo essere i primi a credere che il nostro patrimonio non abbia nulla da invidiare al resto del mondo. Questo approccio, naturalmente, andrà di pari passo con l’obiettivo di rendere Alghero una città sempre più attenta ai bisogni delle famiglie e che promuova la cultura come opportunità di sviluppo e crescita”.

Oltre alle novità approvate in Giunta questa mattina, la Fondazione Alghero è già al lavoro per mettere a punto una serie di tariffe ridotte e promozioni per il periodo invernale. Dal 1 novembre a Pasqua, infatti, ci saranno sconti speciali per i residenti di tutta la Sardegna, in modo da incentivare la visita ai siti durante tutto l’anno. Non solo. All’interno della Family Card si prevede inoltre l’inserimento dei nonni, che potranno godere gratuitamente dei siti insieme ai nipotini.

“Nel solo mese di aprile ad Alghero si è registrato il 20% in più di presenze”, ha commentato l’Assessora al Turismo Ornella Piras. “I nostri beni culturali e naturali sono un patrimonio inestimabile e, in una località che nel 2024 ha superato il milione e mezzo di visitatori, servono risorse adeguate per garantire una gestione efficiente dei flussi turistici, a beneficio innanzitutto dei residenti. Il turismo che cresce porta con sé la responsabilità di garantire che i siti siano sempre in ottime condizioni e in grado di offrire un’esperienza di qualità”.

“L’allineamento agli standard nazionali era un passo necessario da compiere per dare il giusto valore al nostro patrimonio, tra cui la Grotta di Nettuno che, ricordiamo, è il sito più visitato della Sardegna”, commenta il Presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu. “Le nuove tariffe ci consentiranno di fare maggiori investimenti sul territorio, non solo in termini di eventi, ma soprattutto per le manutenzioni straordinarie da anni dimenticate e miglioramenti strutturali, nuovi servizi e tecnologie per i visitatori, valorizzazione del patrimonio museale e archeologico e potenziamento dell’offerta culturale integrata. Investiamo sulla qualità piuttosto che sulla quantità e mettiamo le famiglie e i residenti al centro delle nostre azioni”.