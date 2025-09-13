Alghero celebra la Diada catalana tra cultura, musica e memoria condivisa

Alghero commemora la Diada della Catalogna con una serata di cultura, musica e fraternità

I Giardini di Villa Mosca hanno ospitato ieri sera la celebrazione della Diada Nazionale di Catalogna ad Alghero, che ha riunito circa un centinaio di persone in un clima di festa e fraternità. L’evento ha visto la presenza istituzionale del vicesindaco di Alghero, Francesco Marinaro, e ha combinato tradizione, cultura e musica.

La Colla Castellera Mataresos de l’Alguer ha offerto una dimostrazione che ha entusiasmato il pubblico, mentre il duo musicale alghereseGionta e Riccardo ha regalato un concerto intimo ed emozionante. I due artisti, vincitori delCanAlguer 2023, hanno interpretato principalmente i brani del loro primo album, unendo l’energia della nuova creazione musicale alla sensibilità della tradizione algherese. Durante la celebrazione è stata annunciata anche la decisione del Gremio dei Sarti di Sassari di nominare la Delegazione del Governo della Generalitat de Catalunya in Italia e il suo responsabile ad Alghero, Gustau Navarro, come soci onorari. La nomina ufficiale avrà luogo la prossima domenica a Sassari.

Navarro ha espresso la sua gratitudine in un discorso che ha sottolineato l’importanza storica e culturale dei legami tra Catalogna e Sardegna e l’attualità della devozione condivisa alla Madonna di Montserrat. La Moreneta catalana è la patrona del gremio sassarese.

Nel suo intervento, il responsabile dell’Ufficio della Generalitat ha ricordato che la Diada è “una giornata di memoria ma anche di futuro” e ha riaffermato l’impegno della Catalogna con i valori democratici, la cooperazione internazionale e il multilateralismo. Ha inoltre richiamato le recenti celebrazioni del Millenario dell’Abbazia di Montserrat e ha annunciato due prossimi appuntamenti scientifici che si terranno ad Alghero in ottobre, in collaborazione con la Delegazione dell’Institut d’Estudis Catalans ad Alghero: le Giornate di Etnobotanica e il Congresso di Ornitologia dei Paesi di Lingua Catalana.

In ambito universitario, Navarro ha messo in risalto il lavoro degli Studi di Catalano presso l’Università di Sassari, sottolineando in particolare l’impegno della professoressa Ester Marti, che con il suo contributo accademico e pedagogico favorisce in modo decisivo la diffusione e il consolidamento degli studi di catalano in Sardegna.

Il discorso si è concluso con un messaggio di impegno e cooperazione in settori chiave come la lingua e la cultura, la ricerca universitaria, la sostenibilità e l’innovazione, mettendo in rilievo il ruolo di Alghero come ponte storico e culturale tra Catalogna e Sardegna.

——————————————

Els Jardins de Villa Mosca van acollir ahir al vespre la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a l’Alguer, que va reunir més d’un centenar de persones en un ambient de festa i germanor. L’esdeveniment va comptar amb la presència institucional del Vicesíndic l’Alguer, Francesco Marinaro, i va saber conjugar tradició, cultura i música.

La Colla Castellera Mataresos de l’Alguer va oferir una demostració que va entusiasmar el públic, mentre que el duo musical alguerès Gionta i Riccardo va regalar un concert íntim i emocionant. Els dos artistes, guanyadors del CanAlguer 2023, van interpretar sobretot peces del seu primer disc, fonent l’energia de la nova creació musical amb la sensibilitat de la tradició algueresa.

Al llarg de la vetllada es va anunciar també la decisió del Gremi dels Sastres de Sàsser de nomenar socis d’honor la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia i el seu responsable a l’Alguer, Gustau Navarro. La nominació oficial tindrà lloc diumenge vinent a Sàsser. Navarro va expressar el seu agraïment en un discurs que va subratllar la importància històrica i cultural dels vincles entre Catalunya i Sardenya i l’actualitat de la devoció compartida a la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta, patrona del Gremi sassares.

En la seva intervenció, el responsable de l’Oficina de la Generalitat va recordar que la Diada és “una jornada de memòria però també de futur” i va reafirmar el compromís de Catalunya amb els valors democràtics, la cooperació internacional i el multilateralisme. Igualment, va esmentar les recents celebracions del Mil·lenari de l’Abadia de Montserrat i va anunciar dos pròxims esdeveniments científics que tindran lloc a l’Alguer a l’octubre, en col·laboració amb la Delegació de l’Institut d’Estudis Catalans a l’Alguer: les Jornades d’Etnobotànica i el Congrés d’Ornitologia dels Països de Llengua Catalana.

En l’àmbit universitari, Navarro va posar en relleu la tasca dels Estudis de Català a la Universitat de Sàsser, recordant en particular el compromís de la professora Ester Marti, que amb la seva contribució acadèmica i pedagògica afavoreix de manera decisiva la difusió i el consolidament dels estudis de català a Sardenya.

El discurs es va cloure amb un missatge de compromís i cooperació en sectors clau com la llengua i la cultura, la recerca universitària, la sostenibilitat i la innovació, posant en relleu el paper de l’Alguer com a pont històric i cultural entre Catalunya i Sardenya