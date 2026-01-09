190 mila euro per il Parco Manno: sarà area fitness e inclusiva

Il programma di riqualificazione del verde urbano della città continua e aggiunge elementi preziosi al lungo elenco di lavori che l’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto sta realizzando. Alberate, cura del verde, piantumazioni, riqualificazioni. In attesa degli imminenti affidamenti delle opere di sostituzione delle palme nelle diverse zone del centro e in via Garibaldi, iniziano i lavori di maquillage del Parco Manno. I giardini pubblici sono al centro di un progetto di manutenzione straordinaria che prevede il rifacimento della pavimentazione con abbattimento delle barriere architettoniche, implementazione giochi inclusivi, realizzazione area fitness riabilitativa e messa a dimora di nuove specie alberate. “Gli interventi programmati confermano l’indirizzo dell’amministrazione per rendere sempre più inclusivo il Parco Manno – spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto – e non solo. Sul verde urbano della città è in corso un’ importante serie di investimenti che nel corso del 2026 vedranno la luce con notevoli cambiamenti e risultati positivi per il decoro.”

L’investimento è di 190 mila euro, per lavori affidati nei giorni scorsi e prossimi all’accantieramento. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 giorni decorrenti dalla consegna dei lavori. Nei tre mesi di lavoro l’impresa esecutrice dovrà rinnovare la pavimentazione con cemento architettonico dei principali percorsi pedonali e riqualificare le aree ludiche mediante l’inserimento di nuove attrezzature sia ludiche che per lo sport, nonché mettere a dimora essenze per il miglioramento della biodiversità, con l’inserimento di specie autoctone in sostituzione di quelle alloctone. Si realizzerà inoltre un percorso fitness rivolto alla riabilitazione di soggetti con difficoltà motoria e verrà implementata l’area giochi esistente attraverso l’installazione di giochi inclusivi.

“Si interviene su tre fronti – afferma l’Assessore alle manutenzioni Francesco Marinaro – sia nell’area ludica, in continuazione del percorso già intrapreso e concluso nel giugno 2024, con il quale si è realizzata l’area attrezzata, sia con interventi non rinviabili, quali la riqualificazione della viabilità interna, in stato di degrado tale da essere, in diversi tratti, difficilmente percorribile da persone con disabilità ma altrettanto critico per le persone normodotate e infine con la piantumazione di nuove essenze”. Per l’intervento, l’Amministrazione Comunale è beneficiaria di un contributo per la “gestione e manutenzione dei parchi urbani” di alla Legge di stabilità 2023, il cui importo complessivo del contributo ammonta a 140 mila euro completamente finanziato dalla Regione Sardegna e integrato da un contributo di cofinanziamento da parte dell’Ente pari a 50 mila euro, per un totale di 190 mila euro.