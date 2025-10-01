Al via la e.INS Spoke 2 Academy: competenze digitali per il turismo e la cultura

Al via la e.INS Spoke 2 Academy, la piattaforma online che offre percorsi formativi gratuiti per imprenditori, professionisti e operatori del settore del turismo e dei beni culturali. Con la Academy, la formazione diventa un tassello centrale del percorso di innovazione avviato dallo Spoke 2: un’occasione concreta per rafforzare le competenze, guardare al futuro e contribuire allo sviluppo dei territori dell’Isola.

L’iniziativa è promossa dallo Spoke 2 – Innovazione e sostenibilità per la competitività delle PMI del turismo e dei beni culturali, coordinato dall’Università di Sassari, uno dei dieci spoke che compongono il programma più ampio e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, finanziato dal PNRR per rafforzare il legame tra impresa e scienza, mitigare gli impatti sociali generati dalla crisi e aumentare il livello di inclusione territoriale.

La Academy debutta con una prima serie di 6 corsi online, interamente fruibili in modalità asincrona, per permettere a ciascuno di organizzare il proprio percorso formativo in autonomia. I temi affrontati spaziano dalla mappatura delle risorse territoriali, alla creazione di itinerari digitali, dai fondamenti di sviluppo territoriale, al turismo esperienziale, fino agli strumenti più innovativi come i fondamenti di intelligenza artificiale per le PMI, la programmazione in Python per l’AI e i tool digitali per la produttività professionale.

Come partecipare. I corsi sono tenuti da esperti qualificati dell’Università di Sassari, sono gratuiti e aperti a chiunque. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo online oppure inviare una mail a [email protected] (indicando nome/cognome/professione).

Di seguito l’elenco dei primi sei corsi disponibili. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi verranno rilasciati altri moduli formativi, curati da diversi formatori e docenti, che andranno ad arricchire la proposta didattica, sempre accessibile gratuitamente.

Fondamenti di intelligenza artificiale per le PMI | AI Basics for SME;

Turismo culturale: esperienze e narrazioni dalla Sardegna;

Fondamenti di sviluppo territoriale;

Python programming Basics for AI;

Mappatura delle risorse territoriali e creazione di itinerari digitali;

Strumenti digitali per produttività professionale (livello Basic).

Per maggiori informazioni sul progetto e.INS Spoke è possibile visitare il sito https://eins-spoke2.uniss.it/formazione/; per informazioni sui corsi disponibili è possibile visitare il link https://bit.ly/eins-spoke-2-academy.