Al via con successo le “Letture d’estate a Villa Edera”

Ha preso il via con successo la dodicesima edizione della Rassegna “Le Letture d’estate a Villa Edera” con la direzione artistica di Neria De Giovanni.

Il parco di Villa Edera ha ospitato un nutrito pubblico di affezionati lettori cui si sono aggiunti nuovi estimatori della cultura e della Nemapress edizioni i cui autori animano l’intera Rassegna.

Gli appuntamenti sono organizzati dall’Associazione Salpare insieme alla Fidapa sezione di Alghero e La Rete delle donne di Alghero ed è inserita nel calendario ufficiale delle manifestazioni estive alghero experience col patrocinio dell’assessorato alla cultura del comune di Alghero e della fondazione Alghero.

Come per le ultime edizioni è stato il sindaco Mario Conoci a portare il saluto di buon lavoro e di buon inizio sottolineando l’apertura dedicata a due scrittrici, la poeta di Villacidro Elisa Fonnesu e la narratrice moldava Irina Mita, in linea con la promozione della cultura femminile attuata dall’associazione Salpare anche con il prestigioso premio Alghero donna di letteratura e giornalismo. Saluti istituzionali e di benaugurio anche da parte della Presidente della Rete delle donne Speranza Piredda. Sempre al femminile anche gli intermezzi musicali che hanno aperto e chiuso la serata grazie al flauto traverso di Elisa Ceravola.

Neria De Giovanni ha introdotto entrambe le scrittrici dando loro l’opportunità di presentare al pubblico i propri libri: Elisa Fonnesu “Cammino in terra sarda” , poesie dedicate alla natura di Sardegna, ai suoi paesi e città tra cui Alghero; Irina Mita in “Conquistando la libertà, dalla Moldavia alla Sardegna “ ha raccontato le motivazioni del suo viaggio dalla nativa Moldavia fino all’Italia per approdare ad Alghero in ricerca di speranza e libertà.

La conclusione della serata, delle sue motivazioni e dei suoi contenuti, è stata affidata ad Alessandro Cocco, assessore alla cultura del comune di Alghero.

Come sempre un brindisi con le autrici ha siglato la chiusura dell’incontro con l’appuntamento al giovedì successivo, 10 agosto, per la tradizionale serata Notte coi poeti.