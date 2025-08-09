Addio Sardegna, il Generale Iasson saluta i Carabinieri

Il Generale di Divisione Stefano Iasson, Comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, ha concluso il suo mandato salutando i militari delle Compagnie di Porto Torres e Alghero, e della Stazione dell’isola dell’Asinara. Prima del suo trasferimento, previsto per il prossimo settembre, il Generale ha voluto incontrare il personale dei tre Comandi per un ultimo ringraziamento.

A Porto Torres, ha sottolineato l’importanza dell’impegno quotidiano, invitando i Carabinieri a “gettare il cuore oltre l’ostacolo” per il bene della comunità. Ad Alghero, invece, ha posto l’accento sul ruolo cruciale dell’Arma in un contesto urbano caratterizzato dalla forte affluenza turistica estiva.

La giornata si è conclusa con la visita alla Stazione dell’Asinara, dove il Generale ha ribadito la vicinanza dell’Arma ai cittadini, anche in località remote. Al termine di ogni incontro, ha ringraziato i militari per la dedizione e lo sforzo profuso, immortalando il momento con una foto ricordo.