Ad Orotelli il debutto letterario di Bernardo Brau

Un ritorno alle radici che si fa letteratura. Sabato 17 gennaio, alle ore 18:00, la sala del Centro Polivalente Pintus di Orotelli ospiterà la presentazione di “Peccato morire” (Nemapress Edizioni), il romanzo d’esordio di Bernardo Brau. L’autore, stimato Ispettore del Corpo Forestale della Regione Sardegna in servizio ad Alghero, sceglie il suo paese natale per raccontare una storia che affonda nel cuore pulsante dell’isola.

“Peccato morire” è un intenso romanzo di formazione che segue la vita del protagonista dalla prima infanzia fino ai diciassette anni, momento del distacco dalla Sardegna per intraprendere la carriera nella Marina Militare. Al centro della narrazione c’è la comunità di Orotelli, un microcosmo fatto di economia agro-pastorale, ritmi lenti e tradizioni secolari.

La peculiarità dell’opera risiede nella scelta narrativa: ogni vicenda è filtrata dallo sguardo di un bambino. Una prospettiva «innocente ma insieme crudele», capace di mettere a nudo le verità nascoste, le superstizioni e la dignità di una vita vissuta tra le difficoltà economiche del centro Sardegna.

L’incontro, organizzato dall’associazione Festina Lente, vedrà la partecipazione di figure di spicco della cultura sarda e nazionale. A dialogare con l’autore saranno Neria De Giovanni, direttrice editoriale di Nemapress e saggista; e Massimiliano Fois, scrittore, storico e profondo conoscitore della cultura isolana.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente saranno le selezioni musicali del Dj Cris, che allieterà la serata con sonorità anni ’80, richiamando il periodo storico in cui si snodano le vicende del romanzo.