A Olbia l’iniziativa “Valorizzare l’Italia con il Governo Meloni”

Fratelli d’Italia Alghero sarà presente all’iniziativa pubblica in programma venerdì 20 giugno presso il Delta Hotels di Olbia organizzata dal Responsabile regionale del Dipartimento Turismo di FdI, Marco Di Gangi. “Quella di venerdì – dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Pino Cardi, intervenendo in merito all’iniziativa – sarà l’occasione per fare il punto sui risultati concreti ottenuti dal Governo Meloni nel settore del turismo, in Sardegna e in tutta Italia, proprio insieme al Ministro Santanché e all’On. Gianluca Caramanna”.

“L’incontro vedrà la partecipazione di esponenti del Governo, parlamentari, rappresentanti delle imprese e delle categorie economiche, in un confronto aperto sulle politiche messe in campo per rilanciare uno dei settori strategici della nostra economia nazionale e regionale”.

“Sarà un’occasione per restituire voce ai territori e agli operatori del turismo – dichiara Marco Di Gangi – valorizzando una strategia che ha puntato su identità, impresa e innovazione. In Sardegna questi indirizzi cominciano a dare frutti concreti, specie sul fronte della destagionalizzazione e della qualità dell’offerta. Ora serve un salto di qualità nella programmazione locale, costruendo reti tra istituzioni, imprese e corpi intermedi. L’ingresso all’evento è libero. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare” – conclude Cardi.