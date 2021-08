A giugno la Sardegna in zona bianca

Sardegna in zona bianca dal 1 giugno con Friuli Venezia Giulia e Molise. Sono le indicazioni emerse ieri dalla cabina di regia. Dal 7 giugno anche Abruzzo, Liguria e Veneto passeranno in bianco.

Le uniche regole anti-Covid che restano in piedi in zona bianca sono il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento interpersonale e l’uso obbligatorio della mascherina all’aperto quando non si può mantenere la distanza e al chiuso nei luoghi pubblici. Cadono tutte le altre restrizioni, compreso il coprifuoco.