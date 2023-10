A Cagliari l’assemblea generale dell’European language equality network

Venerdì e sabato scorso si è riunita a Cagliari l’assemblea generale di Elen (European language equality network), l’organizzazione non governativa che ha come obiettivo quello di promuovere, tutelare e valorizzare le lingue meno parlate in Europa, fra cui il catalano di Alghero.

L’evento ha avuto in programma una serie di convegni, incontri, conferenze che hanno avuto come oggetto la difesa delle lingue minoritarie con la presenza di delegati di 174 organizzazioni che hanno rappresentato 50 lingue parlate in 25 stati dell’Unione Europea.

Una delle conferenze ha riguardato la situazione del catalano di Alghero in evidente rischio di estinzione e le azioni di tutela che potrebbero essere attuate per ostacolare tale processo.

I rappresentanti di Omnium Cultural che sono presenti all’interno dell’assemblea di Elen,ed in particolare il rappresentante di Alghero Stefano Campus, hanno proposto e fatto approvare dall’assemblea la seguente risoluzione: “L’assemblea Generale di ELEN celebrata a Cagliari il 7 di ottobre 2023 fa istanza al Comune di Alghero e alla Regione Sardegna, perché assumano le determinazioni di propria competenza per tutelare e promuovere la lingua catalana di Alghero ed in particolare la istituzione all’interno dell’Amministrazione Comunale di Alghero dell’Ufficio per le Politiche Linguistiche con adeguate disponibilità finanziarie e con personale qualificato, necessario per la attuazione dei progetti di tutela previsti del piano strategico per la salvaguardia e valorizzazione della lingua catalana di Alghero approvato nel 2011”.