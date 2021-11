Quattro judoka algheresi ai campionati Italiani

Il Judo Club Alghero ha partecipato tra settembre e i primi giorni di novembre alle qualificazioni regionali per i Campionati Italiani delle varie classi di età organizzate dal comitato Regionale FIJLKAM Sardegna settore Judo. Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, i risultati raggiunti dalla società di Judo algherese sono stati eccellenti. Saranno quattro, infatti, i judoka che si giocheranno presso il PalaPellincone di Ostia il titolo italiano:

– Enrico Bardino (50kg) e Maria Saba (57kg) Classe Esordienti B ( 13/ 14 anni )

– Oscar Mannazzu (90kg) Classe Juniores ( 18/ 20 anni )

– Nicola Placidi (81kg) Classe Assoluti ( 21/ 35 anni )

Ottima la prestazione dei 4 judoka alle qualificazioni, tutti primi classificati nelle rispettive categorie. Più sfortunati Enrico Marras, Ilaria Sau e Michelle Chessa che pur avendo vinto alcuni incontri alle qualificazioni non sono riusciti a strappare il pass per le finali. Il primo Campionato Italiano in programma è quello degli Esordienti B che avrà luogo il 13 e 14 Novembre, seguirà il Campionato Italiano Juniores il 19 e 20 Novembre e si terminerà con il Campionato Italiano Assoluto il 18 e 19 Dicembre.