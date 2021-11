L’algherese Nadia De Santis nominata Delegata Regionale dell’Associazione “Vino Rosa Italiano”

Il direttivo dell’Associazione Nazionale “Vino Rosa Italiano” capitanato dal Presidente ing. Carmelo Sgandurra, che svolge l’azione di unire in tutta Italia le produzioni di eccellenza del vino “Rosa” in un progetto internazionale di promozione e valorizzazione, ha nominato l’algherese Nadia De Santis Consulente di Marketing, Laureata in Scienze Naturali, per rappresentare la Sardegna nel mondo del vino rosa. L’associazione collabora sinergicamente con i diversi Dicasteri e Pubbliche Amministrazioni per contribuire alla valorizzazione del “Rosa”, preziose perle del territorio.

Si è partiti dalla definizione di “Rosa” senza l’utilizzo del francesismo “Rosè” o il diminutivo “Rosato” per affermare sempre di più l’Italianità dei nostri vini. L’associazione è divisa in quattro commissioni: 1) Etica e Sociale, 2) Ambientale e Sostenibilità, 3) Turismo export, 4) Marketing, Mercati, Pubblicità. L’obiettivo associativo è anche quello di dare maggiore valore sul mercato sull’export del vino rosa italiano nel mondo.

Le motivazioni della scelta dell’algherese Nadia De Santis sono da ricercare nel suo percorso di vita e professionale. Ecologista convinta anzi come dice lei “Inside”, la porta subito a sviluppare progetti tesi allo sviluppo della sostenibilità ambientale verso le pubbliche amministrazioni e contesti di organizzazioni turistiche territoriali. Il suo amore per il vino inizia fin da piccola, figlia di Ristoratore, svezzata con la cultura della valorizzazione dei prodotti locali, diventa ben presto Donna di riferimento non solo per il Vino della Sardegna, ma sviluppa un progetto che la vede protagonista nel mondo delle nuove tecnologie.

Sua l’idea e il progetto innovativo di portare l’enoturismo in una mano, facendo sviluppare l’applicazione “Wineapp” dalla agenzia internazionale Ladyoak di Manchester, scaricabile su piattaforme IOS e Android in tutto il mondo. Le sue continue attività la portano a stretto contatto con il mondo enoico e le sue peculiarità diventano motore di riferimento per lo sviluppo di profili di marketing e sostenibilità.

La Sardegna, regala da sempre vini dal grande fascino, le vinificazioni in Rosa sono le nuance del bere bene e con la dott.ssa Nadia De Santis, avrà la sua delegata che sarà presente allo sviluppo delle attività associative e di promozione sul territorio, nonché sarà membro delle commissioni “Ambientale” e “Comunicazione & Marketing” nei vini Rosa. L’associazione vanta già di oltre 200 aziende vitivinicole che sposano il progetto in fase di crescita.

Ogni Cantina con l’adesione associativa avrà la possibilità di partecipare in prima persona a tutte le iniziative organizzate sia in ambito nazionale che internazionale. Qualsiasi sia il Rosa l’importante è che si è tutti uniti, alla gustosa scoperta delle peculiarità enoiche che il nostro Paese è in grado di produrre. Il motto dell’associazione è “… Insieme, un Mondo di Vino Rosa è Possibile” . Per collaborazioni ed informazioni è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [email protected] o [email protected]