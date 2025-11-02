La Lega Sardegna rilancia la propria azione politica e programmatica ripartendo dai Dipartimenti Tematici. L’impulso arriva dall’assemblea che si è tenuta venerdì 31 ottobre a Oristano, presieduta dal Deputato Dario Giagoni e dal Segretario Regionale Michele Ennas. A commentare i lavori e a tracciare la nuova rotta è Monica Chessa, Segretaria cittadina della Lega di Alghero.

“La Lega Sardegna riparte dalle attività politiche dei dipartimenti tematici con l’obiettivo di promuovere soluzioni e metodi nuovi finalizzati alla risoluzione delle criticità che interessano la nostra regione,” ha dichiarato Chessa.

L’incontro, che ha coinvolto i militanti e i dipartimenti attivi, ha messo sul tavolo le nuove linee programmatiche del partito per i prossimi mesi, sottolineando la necessità di un impegno costante e radicato sul territorio.

Secondo la segretaria di Alghero, l’assemblea ha fatto emergere la volontà di non fermarsi davanti alle difficoltà, valorizzando i “veri lavoratori della politica” che con “passione e impegno nello studio delle varie problematiche” restano attivi.

“C’è un vento nuovo nella Lega Sardegna, una riorganizzazione iniziata dal basso, già dall’inizio di questo anno che ha rifondato tutti i principi di base per una rinnovata energia dei militanti,” spiega Monica Chessa, evidenziando l’attivazione dei dipartimenti di settore per entrare “nel vivo delle problematiche che fermano la crescita e lo sviluppo del nostro territorio.”

Chessa ha lanciato anche un monito, rivolto a quella parte di elettorato disillusa che diserta le urne, invitando a diffidare dai “nuovi modelli, autonomi rispetto ai partiti,” che si propongono come paladini della cosa pubblica. “Questi fenomeni, diventando così il centro dell’attenzione per i futuri elettori, restano soltanto effimeri e svaniscono assieme alle promesse disattese,” ha tuonato la segretaria algherese, contrapponendo la visione del suo partito.

L’obiettivo finale è ritrovare la fiducia popolare: “Noi della Lega Sardegna ci stiamo muovendo verso una posizione migliore che ci vedrà più in avanti a prendere piede in una posizione di concretezza e servizio sincero per la collettività,” ha concluso Chessa. “Vogliamo essere un’alternativa seria e compatta, rispetto ad uno scenario politico mosso solo dalla voce dei singoli destinato ad una inevitabile decadenza.”