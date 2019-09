Vel Marì, stop al centro di accoglienza

Dopo circa quattro anni il centro di prima accoglienza di Fertilia cessa la sua attività e il Vel Marì tornera a essere una casa per ferie. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, la cooperativa La Luna, che gestiva il centro di prima accoglienza, non ha partecipato al bando pubblicato dalla Prefettura di Sassari per via del ridimensionamento delle risorse a disposizione del sistema di accoglienza. Il prezzo giornaliero per ospite previsto dall’allora Governo M5S-Lega è diminuito da 35 a 21 euro, il che rende la gestione per la cooperativa difficilmente sostenibile.