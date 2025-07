Bordeaux-Alghero, inaugurata la prima rotta

È atterrato oggi all’aeroporto di Alghero il primo volo da Bordeaux operato dalla compagnia Volotea: un nuovo collegamento diretto con la Francia, ulteriore tassello nel progressivo ampliamento della rete di destinazioni raggiungibili dal Nord Sardegna. Per celebrare l’occasione, i passeggeri in arrivo sono stati accolti in aeroporto da una cerimonia di benvenuto con giovani in abito tradizionale sardo, musica tipica e una degustazione di dolci tipici locali. Un’accoglienza calorosa e identitaria, che ha voluto offrire sin dal primo momento un’immersione nella cultura e nell’ospitalità della Sardegna. L’iniziativa è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del progetto Salude &Trigu, che promuove il patrimonio culturale, enogastronomico e identitario del Nord- Ovest Sardegna attraverso eventi ed esperienze pensate per un turismo sostenibile e di qualità. “Con il progetto Salude &Trigu puntiamo a fare dell’accoglienza un’esperienza culturale a tutto tondo, promuovendo il meglio delle tradizioni e dei sapori del nostro territorio. La sinergia con SOGEAAL SpA – Aeroporto di Alghero rafforza l’idea che la promozione turistica passi anche attraverso gesti simbolici e coinvolgenti come questi” ha dichiarato Stefano Visconti, Presidente della Camera di Commercio di Sassari.

La giornata ha visto anche la riattivazione del collegamento con Torino, sempre operato da Volotea, e anticipa l’apertura di una nuova rotta per Firenze (Volotea), prevista per il 6 luglio, che sarà accompagnata da una cerimonia di accoglienza rivolta ai passeggeri in arrivo. “Siamo felici di inaugurare oggi, con il primo volo, il nuovo collegamento tra Alghero e Bordeaux, una rotta che consolida la nostra presenza in Sardegna e arricchisce l’offerta internazionale disponibile dall’Isola” ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea “Il nostro impegno è quello di proporre collegamenti diretti e di qualità, capaci di rispondere alle esigenze di mobilità dei territori in cui operiamo. In particolare, queste nuove rotte rappresentano un’opportunità strategica per stimolare il turismo incoming, portando sull’isola un numero sempre maggiore di visitatori internazionali interessati a scoprire le bellezze naturali e culturali del nord della Sardegna”.

Fabio Gallo, Direttore Generale di SOGEAAL SpA ha dichiarato: “L’attivazione di queste rotte evidenzia il crescente interesse delle compagnie per il nostro scalo e per le straordinarie potenzialità turistiche del nostro territorio. Oggi l’aeroporto di Alghero vanta una rete di collegamenti in espansione e una visione condivisa con le istituzioni locali per uno sviluppo turistico di qualità. I numeri confermano un trend positivo e in costante crescita: dall’inizio dell’anno abbiamo registrato un incremento del traffico passeggeri superiore al 7%, con un’accelerazione significativa nei mesi di maggio e giugno, che hanno fatto registrare crescite superiori al 12% rispetto allo scorso anno. Parallelamente, stiamo lavorando al potenziamento dei servizi rivolti all’aviazione generale, un progetto ancora in fase di start-up ma che mostra un significativo potenziale di crescita anche sul territorio del Nord Ovest”. Con l’avvio delle nuove rotte e il potenziamento dei collegamenti già esistenti, l’aeroporto di Alghero si conferma così una fondamentale porta d’accesso per il turismo in Sardegna, contribuendo attivamente alla crescita economica e culturale del territorio.