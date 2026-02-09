Uri, torna la Sagra del Carciofo: un weekend tra eccellenze DOP e tradizione

Uri si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del nord Sardegna: il 7 e l’8 marzo torna la 34ª Sagra del Carciofo di Uri, evento simbolo del territorio e vetrina d’eccellenza del Carciofo Sardo Spinoso DOP, coltivato e valorizzato con passione, tenacia e continuità da generazioni. Organizzata dalla Pro Loco di Uri, la manifestazione rinnova anche quest’anno la sua vocazione: raccontare un territorio autentico attraverso i sapori, la cultura e le tradizioni, offrendo ai visitatori un’esperienza che va ben oltre l’aspetto gastronomico.

Il programma, volutamente ricco ma non svelato nei dettagli, accompagnerà il pubblico tra itinerari tematici, mostre e percorsi nel centro storico, occasioni ideali per scoprire l’anima del paese e il profondo legame con il suo prodotto identitario. Particolare attenzione sarà riservata alla mattinata di sabato 7 marzo, con una visita guidata speciale che condurrà i partecipanti alla scoperta della sua storia dell’isola, per concludersi con una degustazione dedicata al connubio tra vino e carciofo, simbolo di convivialità e territorio.

Immancabile il cuore pulsante della Sagra: la proposta gastronomica. La Pro Loco di Uri sta lavorando a una variegata selezione di menù, pensata per raccontare il Carciofo Spinoso DOP in più interpretazioni, tra ricette della tradizione e accostamenti capaci di sorprendere, mantenendo saldo il legame con la cucina locale.

La giornata di domenica 8 marzo sarà scandita dal ritmo della musica dal vivo che accompagnerà le degustazioni dei diversi menù. A partire dalle ore 12, il centro del paese si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con l’intrattenimento musicale che vedrà protagonisti The90Hits, BianchieBerny e i Six Seasons, per un’intera giornata di festa, energia e condivisione.

“La Sagra del Carciofo rappresenta un appuntamento identitario per Uri e per tutta la Valle del Coros – dichiara la presidente della Pro Loco di Uri, Antonietta Capozzoli –. Da 34 anni portiamo avanti questo evento con costanza e impegno, perché crediamo profondamente nel valore del Carciofo Spinoso DOP e nella capacità della nostra comunità di accogliere, raccontarsi e crescere. Anche quest’anno sarà un’edizione da vivere, passo dopo passo, sapore dopo sapore”. Uri è pronta ad accendere i riflettori sul suo prodotto simbolo. L’attesa è iniziata.