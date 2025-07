Uri si prepara alla sagra estiva del carciofo

Sta per tornare l’attesissima Sagra Estiva del Carciofo, dei Sapori e delle Tradizioni di Uri, giunta alla sua 15^ edizione. L’appuntamento è fissato per il 7, 8 e 9 agosto 2025, tre giornate dedicate alla celebrazione del carciofo e delle eccellenze agroalimentari locali. Organizzata dalla Pro Loco di Uri con il sostegno del Comune di Uri, della RAS, dell’Unione dei Comuni del Coros e nell’ambito del programma Salude & Trigu promosso dalla Camera di Commercio di Sassari, la manifestazione rappresenta da anni uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo nel nord- ovest della Sardegna.

“La Sagra non è soltanto un evento enogastronomico: è una festa della comunità, un momento di valorizzazione delle tradizioni agricole, artigianali e culturali del territorio, una vetrina per le imprese locali e per i giovani che scelgono di raccontare le proprie radici con entusiasmo e creatività – spiega la presidente della ProLoco Antonietta Capozzoli -Quest’anno, accanto ai consueti momenti conviviali, la manifestazione proporrà un programma ricco e partecipato, in cui laboratori esperienziali gratuiti, visite guidate, mostre, concerti e spettacoli animeranno i luoghi simbolo di Uri”.

Spazio quindi alla creatività, alla sostenibilità e alla cultura: la Sagra con i laboratori esperienziali gratuiti permetterà di fare esperienza viva del gusto. Si parte giovedì 7 agosto con il laboratorio “Seadas” a cura del Pastificio Andarinos: un viaggio tra formaggi e miele per scoprire un classico dei dolci sardi. A seguire, l’appuntamento è con “In Vino Veritas”, il laboratorio dedicato al vino in collaborazione con l’Azienda Agricola Pala Margherita, che guiderà i partecipanti alla scoperta dei segreti della vinificazione e degli abbinamenti perfetti con i piatti tipici.

Venerdì 8 agosto, protagonista sarà la birra artigianale con il Birrificio Dolmen, che racconterà il processo di produzione e condurrà una degustazione guidata tra aromi e stili birrari. A chiudere la giornata il laboratorio del pane con lievito madre, in collaborazione con l’Accademia Sarda del Lievito Madre, ospitato nel forno storico del paese, recentemente ristrutturato dalla Pro Loco. Tutti i laboratori saranno gratuiti e i partecipanti porteranno a casa ciò che realizzeranno con le proprie mani. Un’opportunità unica per scoprire il territorio attraverso il gusto e le mani di chi ne custodisce i saperi.