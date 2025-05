Università delle Tre Età, settimana ricca di conferenze

Per l’ultima settimana del mese di maggio a conferma della ricca, e significativa programmazione dell’Anno Accademico 2025, sono previsti eventi e conferenze di grande interesse all’Università delle Tre Età di Alghero. Questa mattina presso il Pala Manchia di Via Mauro Manca ad Alghero , la Professoressa Vannina Oggiano cura l’esecuzione del Saggio del Corso di Ginnastica e coreografie musicali con la straordinaria partecipazione della Scuola Elementare “La Cunetta” (grazie alla gradita disponibilità della Dirigente Scolastica, Dottoressa Paola Masala e delle Insegnanti delle classi coinvolte).

Si prosegue nel pomeriggio di oggi, martedì 27 maggio, alle ore 17.00 presso la Sede di Via Sassari 179, con la conferenza ‘Tra Barocco e Rococo’: dall’invenzione dei sacri monti alla magnificenza delle regge europee” a cura della Professoressa Mariolina Cosseddu Docente D’Arte, Gallerista e storica dell’Arte. Al termine della conferenza, la Professoressa Vannina Oggiano presenterà il Progetto “European Gymnastic Olden-Age” che si terrà in Francia a “Les Sables d’Olonne ad ottobre 2026 e al quale l’UTE di Alghero parteciperà con la Squadra delle atlete preparate dalla Professoressa Oggiano.

Giovedì 29 maggio, alle ore 17.00 presso la Sede di Via Sassari 179, la Professoressa Alessandra Casu, Professore Associato presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’università di Sassari, terrà la conferenza “Di cosa parliamo quando parliamo di …. energie rinnovabili”

Venerdì 30 maggio, sempre alle ore 17.00 presso la Sede di Via Sassari 179, il Dottor Roberto Barbieri, Naturalista Esperto in problematiche Ecologiche in Ambiente Marino e Attivo Divulgatore della Storia di Alghero e della Sardegna, terrà la Conferenza: Alghero, il mare, i marinai, i pescatori”.