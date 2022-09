Ultimi preparativi per l’Alghero Half Marathon

Il colpo d’occhio sarà incantevole. Partenza ed arrivo con lo sfondo di sua maestà Capo Caccia. Sarà un’intera mezza maratona con vista mare. Dal colle del Balaguer a Fertilia e ritorno lungo 21km. Mezza maratona, Diecimila e gara non competitiva anch’essa di 10km.

Sono giorni di gran lavoro e fermento per il direttivo dell’Alghero Marathon che sta affinando gli ultimi preparativi di quella che è diventata negli ultimi anni la gara podistica con il maggior numero di iscritti del nord Sardegna e che vuole incrementare e migliorare tale nomea. Nel 2021, in epoca ancora condizionata dalle restrizioni Covid e senza poter organizzare la gara non competitiva, sono stati in 775 a tagliare il traguardo di piazza Sulis.

Domenica 2 ottobre ritorna l’Alghero Half Marathon che per la sua quinta edizione cambia veste e propone la novità assoluta del giro unico. Cambia anche la sede di partenza. Il via sarà dato dal lungomare Valencia proprio davanti al locale El Trò che fungerà da base operativa dell’intera manifestazione. Percorso in parte simile a quello delle prime quattro edizioni con l’ultimo tratto che si correrà nel centro città.

Partenza con visita panoramica nel lungomare Valencia e lungomare Dante prima di imboccare piazza Sulis e via Simon ed arrivare allo scalo Tarantiello per poi accedere alla passeggiata Busquets, via Lido e viale I Maggio. Arrivati alla rotonda del palazzo dei Congressi si procederà per quasi quattro chilometri sulla strada 127 bis dov’è posto il giro di boa (km9) nei pressi dell’agriturismo Isidoro, rientro con ingresso a Fertilia da via Ascione e percorso inverso direzione Alghero. Superato scalo Tarantiello si tornerà sul Lungomare Dante (giro di boa km18) per concludere gli ultimi 3km, questa la novità, su via XX Settembre, via Giovanni XXIII, via De Gasperi, via Kennedy, viale della Resistenza e arrivo in discesa sul lungomare Valencia.

Il quartier generale sarà l’El Trò: da sabato primo ottobre sarà presente la segreteria organizzativa, i gazebo per la consegna di pettorali e pacchi gara e sarà allestito lo spazio premiazioni. Le iscrizioni si possono effettuare online tramite il sito web della manifestazione e proseguiranno anche nelle giornate di sabato 1 ottobre e poco prima della partenza di domenica 2. Oltre ai tesserati delle società sarde hanno già garantito la presenza il gruppo runners di Torino e Como, amici dell’Alghero Marathon, ed altre iscrizioni sono giunte da Spagna, Belgio, Polonia e Slovacchia.

Chi sarà in vacanza ad Alghero nel primo weekend di ottobre avrà l’occasione di coniugare mare, sole e corsa. Tra le adesioni all’edizione 2022 figurano quelle di Claudia Pinna, Francesco Mei, Alice Capone e Oualid Abdelkader rispettivamente vincitori delle classifiche maschili e femminili della mezza maratona e 10km del 2021.

Ritorna ad Alghero dopo tre anni Giorgio Calcaterra, nome di spicco delle maratone ed ultra maratone come la 100km del Passatore e reduce dalla “Orta dieci in dieci” ossia dieci maratone in altrettanti giorni consecutivi. Anche quest’anno le maglie di gara e le medaglie saranno targate Runnek. I partecipanti potranno percorrere la mezza maratona con l’ausilio dei pacer (1h30’, 1h40’, 1h50’, 2h). Per ora hanno garantito la presenza Mario Antonio De Vita dell’Atletica Buddusò, Gabriele Mureddu e Lorenzo Sanna dell’Atletica Porto Torres, Salvatore Morittu dell’Alguer Runners, Antonella Porcu del Gurppo Sportivo Bancari Romani, Paolo Usai e Marco Passerò della Podistica Sassari, Vincenzo Monti presidente Sos Iddanoesos, Angelo Cadoni Ittiri Cannedu. Saranno loro che aiuteranno i partecipanti a raggiungere l’obiettivo cronometrico.