Tragedia a Porto Conte: turista tedesca perde la vita

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Porto Conte. Una turista tedesca di 84 anni è morta dopo essere stata colta da malore mentre nuotava.

La donna, originaria della Germania ma da tempo residente in Italia, era un’esperta nuotatrice ed era in vacanza in Sardegna. Ha deciso di fare un bagno ma a pochi metri dalla battigia ha accusato un malore che è risultato fatale.

Gli amici l’hanno aiutata a tornare a riva e allertato i soccorsi ma nonostante i tentativi del personale sanitario del 118 di rianimarla per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Alghero.