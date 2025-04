“Tedde in declino, è giunto il momento della pensione politica”

Tedde in declino, è arrivato il momento della pensione politica. I consiglieri Anna Arca Sedda e Gianni Occhioni commentano così le recenti dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia. “Sulla finanziaria regionale Marco Tedde va al mare e non trova l’acqua. Eppure il consigliere comunale di opposizione millanta di avere diversi collegamenti importanti a Cagliari, quindi potrebbe avere accesso diretto ai documenti votati. A questo punto pare chiaro che Tedde ormai non ha più credibilità neanche nella sua compagine politica. In questa finanziaria regionale ci sono 780 milioni di euro per gli enti locali a cui potrà attingere anche e soprattutto il Comune di Alghero che come tutti i comuni sardi per la prima volta avrà un stanziamento strutturale di aumento sul fondo unico” – – scrivono i due consiglieri.

“In questa finanziaria regionale ci sono più di 4 miliardi di euro per il diritto alle cure dei sardi distrutte proprio da Tedde e dai suoi amici. Possiamo andare avanti, ma pare che il consigliere comunale algherese di opposizione Tedde pensi solo agli interventi puntuali negli emendamenti. E allora ci piace ricordare che grazie all’on. Di Nolfo arriveranno contributi fondamentali per la riqualificazione e sostituzione di tutte le ringhiere del lungomare e della passeggiata della Riviera del Corallo, dimostrando così che la prevenzione è per noi fondamentale” – concludono i due esponenti di Alleanza Verdi Sinistra.