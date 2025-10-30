Tassa d’Imbarco, l’appello del centrodestra ad Alghero: “Seguiamo l’esempio di Abruzzo e Sicilia”

Il Consiglio comunale di Alghero ha espresso oggi una chiara volontà politica, votando all’unanimità un Ordine del giorno che punta all’abolizione integrale della tassa addizionale sui diritti di imbarco. L’atto, presentato dai Gruppi consiliari di Centrodestra – tra cui Forza Italia, UDC, Lega, Fratelli d’Italia e Prima Alghero – con primo firmatario il Consigliere Tedde, impegna formalmente il Sindaco a mobilitarsi.

L’Ordine del Giorno chiede al Sindaco di sollecitare con urgenza la Presidente della Regione, Alessandra Todde, affinché “negozi col Governo l’abolizione integrale della tassa”, adottando un meccanismo di “regionalizzazione” che preveda la compensazione statale da parte dell’ente isolano. I proponenti hanno ricordato che già quattro regioni, tutte governate dal Centrodestra (Friuli Venezia Giulia, Calabria, Abruzzo e Sicilia, quest’ultima per gli aeroporti minori), hanno ottenuto l’eliminazione del contributo. Durante il partecipato dibattito, è stata ribadita la posizione dei gruppi che hanno definito l’addizionale come “una odiosa addizionale che toglie” e che ha un impatto negativo sulla competitività dell’aeroporto di Alghero e sul territorio della Città metropolitana di Sassari.

I benefici derivanti dall’eliminazione del balzello sono stati presentati in aula con dati precisi. I consiglieri di Centrodestra hanno sottolineato che, senza la tassa, si attenderebbe un aumento di “almeno 500-600 mila passeggeri in più all’anno” garantiti “solo dal vettore leader del trasporto europeo, Ryanair, senza tenere conto degli altri vettori”. A questo incremento di traffico si aggiungerebbero “le maggiori entrate derivanti dagli introiti Iva e dal fatturato del comparto dei servizi e della ricettività turistica”. Tali stime si basano sugli incrementi di traffico “ampiamente anticipati dagli incrementi di traffico nelle Regioni… che già hanno investito nell’azzeramento del balzello”. È stato inoltre evidenziato come il contributo, nonostante il nome, “niente lascia ai Comuni… e tutto porta nelle casse dell’Inps”.

Una parte cruciale della proposta di Centrodestra è la richiesta alla Regione di vincolare l’abolizione a un chiaro ritorno economico per il territorio. Essi hanno infatti proposto che la Regione chieda ai vettori low cost, e “principalmente a Ryanair”, “impegni chiari” sia per la previsione di basi ad Alghero che per l’incremento del numero dei voli e delle tratte. I consiglieri hanno concluso con una dichiarazione congiunta, in cui hanno affermato: “Ora seguiremo con attenzione gli sviluppi nell’attuazione della volontà del Consiglio Comunale, e stimoleremo il Sindaco ad avviare con la Città metropolitana di Sassari immediate interlocuzioni con la Todde affinché l’odiosa tassa venga eliminata entro la fine del 2025”.