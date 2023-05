Taekwondo, Torneo Regionale Kim e Liù: ottime prove per gli altleti olmedesi

Continua l’esaltante stagione sportiva degli atleti della ASD Taekwondo Olmedo, che il il 29 e 30 aprile, presso le strutture di Capoterra, hanno partecipato al Torneo Regionale Kim e Liù Sardegna, evento organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo in collaborazione con il Comitato Regionale FITA Sardegna, nell’ambito del progetto Crescere Insieme indetto da Sport e Salute e il Dipartimento per lo Sport. La manifestazione, riservato alle categorie giovanili, ha visto la partecipazione di circa 500 giovani atleti in rappresentanza delle 35 società sportive regionali.

Nella prima giornata, dedicata alla specialità combattimento, i giovanissimi del Team guidato dal Maestro Stefano Piras, hanno ottenuto 2 ori, 2 argenti e 4 bronzi. La medaglia d’oro è stata conquistata da Carolina Maresca (kids 10/11 anni), che seppur di soli 11 anni è già stata vice Campionessa Italiana 2021 e bronzo 2022. L’altra medaglia d’oro è andata ad Emma Deriu, che alla sua prima esperienza è riuscita ad ottenere il massimo risultato. Argento per Alessio Solari e Mirko Tortora, rispettivamente di 8 e 6 anni, interpreti di un’ottima prestazione. Bronzo per Andrea Porcu, Matilde Masia, Sebastiano Delogu e Isabella Cadoni che, al loro primo impegno ufficiale, hanno sfoderato importanti prestazioni mostrando personalità e orgoglio.

Nella seconda giornata di gara, dedicata alla specialità forme e freestyle, gli atleti della Taekwondo Olmedo hanno conquistato 5 ori, 3 argenti e 3 bronzi. Nella specialità Forme – poomsae, categoria Kids (10-11 anni), il primo posto e medaglia d’oro è andato a Melanie Sini, cintura nera, campionessa Italiana e campionessa regionale in carica con la forma Koryo; Carolina Maresca cintura verde/blu 4° taegeuk; Dayana Bonfoco cinture b/g, campionessa regionale in carica. Argento per Emma Deriu (childre) cintura gialla 3° taegeuk; Ena Maria Bubba cintura verde, 4° taegeuk; Bronzo invece per Sofia Oggiano, cintura blu 5° taegeuk; Sara Dilibero cintura bianca 1° taegeuk

Nella specialità Freestyle, nuovissima disciplina che sta entusiasmando i giovanissimi praticanti del Taekwondo, la società olmedese ha partecipato con un elevato numero di atleti . La performance è creativa e dinamica con calci in volo e tecniche acrobatiche che a ritmo di musica incantano gli spettatori. Gli atleti della ASD Taekwondo Olmedo si sono rivelati protagonisti conquistano 2 ori, 1 argento e 1 bronzo. Oro per Melanie Sini e Carolina Maresca, argento per Sofia Oggiano e bronzo per Ena Maria Bubba.

Nella medesima giornata, inoltre, si è svolto lo stage con il Gran Maestro Joung Ghil Park, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana Forme e Freestyle. Il Maestro, accompagnato dal figlio Itae Park, ha dato indicazioni tecnico tattiche sui fondamentali del taekwondo. Itae Park ha intrattenuto i numerosi bambini presenti mostrando tecniche del freestyle acrobatiche.

“Siamo pienamente soddisfatti dell’ennesimo e prestigioso risultato ottenuto dai nostri giovani talenti – ha dichiarato il Direttore Tecnico M° Stefano Piras – per noi ha maggiore rilevanza in quanto i ragazzi appartengono al nostro vivaio, che seguiamo quotidianamente con cura e tanta passione, grazie all’impegno di Loredana Sechi, Noemi Sanna e dell’intero staff tecnico. Sono soddisfatto dell’atteggiamento mentale di tutti i nostri giovanissimi, che hanno dimostrato personalità, capacità d’ascolto e attuazione della strategia studiata in palestra.

E’ un risultato che sicuramente riempie d’orgoglio i cittadini olmedesi, e in particolare l’amministrazione comunale. Il Sindaco del Comune di Olmedo Tony Faedda, infatti, appresa la notizia, si è immediatamente complimentato con gli atleti e i tecnici della società olmedese. Pur essendo una realtà con grandi ambizioni per il futuro, avremmo bisogno di un adeguato sostegno economico da parte degli sponsor. Auspichiamo in futuro di trovare benefattori che rivolgano il proprio interesse in una società come la nostra, affermata e seria, coerente con gli impegni educativi, sportivi e sociali – ha concluso il Maestro Stefano Piras,