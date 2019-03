Taekwondo, squadra regionale forme e freestyle impegnata ad Arezzo

Domenica 24 marzo 2019, la rappresentativa Regionale di Taekwondo sarà impegnata ad Arezzo nella manifestazione Nazionale Best Poomsae, riservata alle squadre regionali forme del centro- settentrione Italiane, nella specialità forme e freestyle, indetta dalla Federazione Italiana Taekwondo.

La rappresentativa Regionale, capitanata dai Responsabili Regionali nominati dalla Federazione Italiana Taekwondo, M° Gabriele Peighinu e M° Giovanni Soggiu, sarà composta da 29 atleti in rappresentanza delle società: Futura Taekwondo Tempio, Mister 3 Sassari, Shardana Perfugas e Valledoria, A.S.D. Taekwondo Olmedo, Angedras Olbia, Virgina Campanedda, Terranova Olbia, Fitness Taekwondo Sassari, Dinamico Tempio, Fit Style Mogoro, Taekwondo Ogliastra Lanusei.

Nella manifestazione Nazionale Best Poomsae, organizzata dal Comitato Regionale FITA Toscana, riservata alla specialità forme (poomsae), bisognerà eseguire schemi tecnici codificati indispensabili per la coordinazione, per una corretta postura ed equilibrio. L’atleta dovrà dimostrare di avere un controllo di tutti i segmenti corporei, con esecuzioni di tecniche estremamente corrette ed armoniche fra loro. Il Freestyle una disciplina che affascina ed esalta il pubblico presente, nella quale l’atleta esegue una performance con tecniche codificate inserendo figure acrobatiche, il tutto con sottofondo musicale.