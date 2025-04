Suoli pubblici nel Centro, controlli e sanzioni della Polizia Locale

Prosegue e si intensifica l’attività della Polizia Locale che sta eseguendo le operazioni di verifica del rispetto delle norme regolamentari sui suoli pubblici, sulla tenuta degli ecobox, sul decoro urbano. Nei giorni scorsi gli uomini del Comandante Salvatore Masala hanno svolto diversi controlli sull’occupazione del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi sia all’interno del centro storico che in area urbana e sui mercati civici comunali di via Sassari, del Primo Pescato e della Pietraia. Sono circa una trentina le attività di pubblico esercizio sottoposte a controlli, nel centro storico e in via XX Settembre, via Vittorio Emanuele, via Asfodelo, via Catalogna.

Nel corso delle ispezioni si è riscontrato, dopo le verifiche al SUAPE e all’Ufficio del Demanio, che cinque pubblici esercizi occupavano il suolo pubblico senza autorizzazione. Per questi è scattata sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 20 del cds ed il ripristino dello stato dei luoghi. “Occupare il suolo pubblico senza titolo – spiega il Comandante della Polizia Locale Salvatore Masala – costituisce una violazione all’art 20 del cds. In caso di reiterazione – avvisa – si incorre nel rischio di sospensione del titolo e chiusura dell’esercizio”.

Il servizio della Polizia Locale ha inoltre riguardato l’esecuzione di controlli presso i pubblici mercati, nei mercati settimanali del mercoledì di via Corsica/Viale Sardegna e del mercato del sabato di Fertilia e per le presenze nelle postazioni degli ambulanti in piazza Venezia Giulia, via XX Settembre, via Carducci e via De Gasperi.