Summerbeach Volley, concluso con successo il primo weekend

Nonostante il maltempo si è concluso con successo il primo weekend targato summerbeach tour. Due giorni intensi, caratterizzati dal maestrale, che però non ha scoraggiato gli atleti nazionali del beach volley.

Finali emozionanti che hanno visto trionfare nella categoria femminile la coppia Calì Valentina e Federica per 2 a 0: 25-23 e 21-16 contro le romane Sarah Lunsenti e Federica Ceracchi. Nella categoria maschile hanno prevalso in un’avvincente sfida il duo Menicali Michael e Balsamo Juri per 2 a 0: 21-18 e 21-19 su Domenico Apicella e Riccardo Romoli.

Nonostante il cattivo tempo il villaggio del Summerbeach ha ospitato un imponente trono costruito con dovizia e passione dall’associazione culturale Tempore ludens. Si è giocata una caccia al tesoro a tema Game of Thrones che ha visto la vittoria della famiglia dei Lannister.

“Lo sappiamo, un Lannister paga sempre i propri debiti. La tassa d’iscrizione è stata regolarmente pagata e il bottino equamente distribuito all’interno della casata”.

Primo weekend archiviato, ma è stato soltanto l’inizio. Per la prossima settimana sono pronte nuove incredibili serate: venerdì 2 agosto il grande attesa per il Summerbeach live Rock Festival. Una rassegna di band sarde con produzioni originali per una serata all’insegna del rock.

Per la parte sportiva, prosegue con appassionanti tornei e camp di footvolley e beachvolley, aperti a tutti. L’estate è arrivata e ha preso vita al Summerbeach Tour. Infatti lo spettacolo continua il 9 agosto con il Summerbeach Live Cabaret. Grandi risate con ospiti d’eccezione come: il mitico Giuseppe Masia, Nicola Virdis secondo classificato a Italia’s got talent, Enzo Polidoro dei Turbolenti da Colorado cafè che condurrà la serata con il supporto di Nicola Nieddu. L’esibizione sarà accompagnata dalla musica della band più irriverente della Sardegna “I Pirati and Panadas Funk”. Un programma in crescendo che ha in serbo tante altre novità.