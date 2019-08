Successo di pubblico per “Letture d’estate a Villa Edera”

Il quarto appuntamento delle “Letture d’estate a Villa Edera”, Rassegna diretta da Neria De Giovanni col patrocinio del Comune di Alghero, Assessorato alla Cultura e turismo, è stato un vero successo con il pubblico della grande occasioni. Il Parco di Villa Edera è stato letteralmente preso d’assalto per ascoltare il cantautore algherese Antonello Colledanchise accompagnato dalla chitarra classica di Riccardo Moni e dalla giovane violoncellista Anna Vilardi.

Intense le poesie di Concetta Casu, tratte dal libro “Amati Amando”, lette da Neria De Giovanni e presentate da Antonio Maria Masia, ironiche e piene di quotidiana saggezza le liriche di Domenico Marras del volume “Poesie di paesi e di pastori”, da lui stesso interpretate dopo una breve presentazione di Neria De Giovanni. Mario Conoci sindaco di Alghero e l’assessore alla cultura e turismo di Alghero sono entrambi intervenuti in apertura per rimarcare come sia intenzione di questa Amministrazione puntare molto sulla cultura e sulle attrattive identitarie che fanno della Sardegna e di Alghero in particolare un luogo unico.

Il numerosissimo pubblico di affezionati e nuovi amici, si è intrattenuto con i protagonisti della serata nel consueto social dinner. A fare di questo incontro una serata indimenticabile, tra i presenti anche il sindaco di Olmedo Toni Faedda, Antonio casu, Direttore della Biblioteca della Camera dei Deputati, Marisa Castellini, presidente dell’UTE di Alghero, il critico letterario di bari Nino Stea, le giudici di pace di Roma Pina Cipollone, Maria Antonietta Brunetti e Anna Careddu, Stefano Manca, presidente dell’Associazione Professionisti sardi, e gli autori della Nemapress: Antoni Canu, Marco Balbina, Massimiliano Fois, Alessandra Derriu.

Il quinto è ultimo appuntamento con Le letture d’estate a Villa Edera sarà il prossimo venerdì 30 agosto, sempre alle ore 19,30 con il flauto traverso del maestro Mauro Uselli e le scrittrici Maria Teresa Petrini, di Cagliari, con il romanzo “La magìa dei ricordi nascosti” e Marella Giovannelli , di Olbia, con il libro di poesie “Il mare segreto elle stelle”, sempre della Nemapress Edizioni.